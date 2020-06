Preghiera dopo la Comunione per crescere nell’amore di Dio

Il sacramento dell’Eucaristia ci mostra chiaramente l’amore di Dio. È un sacramento in cui Egli viene nel nostro corpo, desiderando che ci apriamo alla sua presenza.

Una delle risposte migliori che possiamo offrire a Dio per questo dono è aumentare il nostro amore nei Suoi confronti. Ecco una breve preghiera tratta dal Golden Manual che si concentra su questo aspetto della Santa Comunione:

O Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, ci hai amati e ci hai donato il Tuo Figlio unigenito per il nostro riscatto, e quotidianamente come cibo per la nostra anima. Cosa posso offrirti io, povera creatura, per questo amore infinito?

Mio Dio, la Tua bontà è tale che Ti accontenterai del poco che posso darti, anche se è già Tuo; non chiedi altro che il mio cuore, ed è questo che desidero offrirti più di tutto. Dégnati di accettarlo, e rendilo totalmente tuo per sempre. Ti offro tutto il mio essere, il mio corpo con i suoi sensi e la mia anima con tutti i suoi poteri; come ora sono entrambi onorati dalla Tua presenza, fa’ che possano essere Tuo tempio per sempre. Santifica e consacra eternamente a Te questa dimora che oggi hai scelto come Tua abitazione. Ti offro la mia memoria, perché possa essere sempre raccolta in te; la mia comprensione, perché possa essere sempre illuminata e guidata dalla tua verità, e la mia volontà, perché possa essere sempre conforme alla Tua e ardere sempre del Tuo amore. Prendimi tra le mani, con tutto ciò che ho, e con tutto quello che sono, e fa’ che d’ora in poi nulla, nella vita e nella morte, possa mai separarmi da te. Amen.