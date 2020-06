L’appassionata storia d’amore di una coppia imperfetta

“In occasione delle nozze, si augura agli sposi ‘Siate felici!’ Non è sbagliato. È un bell’augurio pieno di affetto, ma sarebbe più appropriato dire ‘Rendetevi felici!’, perché questa felicità non verrà da sola, ma sarà il risultato di donazione, cedimento, perdono e speranza per tutta la vita. E anche di vivere sempre con molta gioia”.

Lo afferma il giornalista Daniel Arasa nel libro A las 9 en la luna, sottotitolo Una passeggiata lungo 50 anni d’amore imperfetto (Sekotia), scritto in occasione delle sue nozze d’oro.

Nel testo, l’autore racconta confidenze tra i due membri della coppia e rapporti con altre famiglie, offre consigli pratici per educare i figli sulla base dell’esperienza di una famiglia numerosa con sette figli più un altro nato morto e affronta le difficoltà per conciliare la vita lavorativa e familiare di un giornalista, nonché come invecchiare mantenendo la speranza nelle persone e nelle cose e un’intensa attività.

L’autore afferma che “l’innamoramento può essere passeggero, ma se si lavora bene apre ogni giorno la strada a un amore ancor più forte”.

Il libro è stato dedicato alla moglie, Mercè, e la pubblicazione iniziale ha consistito in un’edizione limitata per familiari e amici, ma si è visto che poteva essere utile a molte altre coppie e quindi è stata realizzata una piccola edizione, che ha avuto un successo totale da costringere a una pubblicazione più ampia. Anche vari mezzi audiovisivi si sono interessati al progetto.

Qualche esperto di educazione e famiglia ha affermato che “dovrebbero leggerlo tutte le coppie, uomo e donna, e dovrebbe essere una lettura obbligata nei corsi prematrimoniali”.

Altri hanno segnalato che “si tratta di un libro di autoaiuto che servirà a molte persone, perché è più vero e più utile proprio per la sua autenticità, visto che l’autore non si è proposto questo obiettivo quando svelava confidenze della sua vita matrimoniale che pensava rivolto solo alla moglie e a un gruppo ristretto di amici e familiari”.

Il libro è un’appassionata storia d’amore di coppia sommata a un ampio ventaglio di esperienze e consigli sull’educazione dei figli alle virtù.

Un capitolo offre una chiave che può essere particolarmente utile a molte coppie. Si intitola “Anime gemelle… neanche da lontano!”, e vi si afferma che l’autore e la moglie sono diversi “come l’acqua e l’olio”, e tuttavia sono rimasti uniti e innamorati per cinque decenni. Visto che questa diversità è condivisa da molte coppie, conoscere la loro esperienza può essere utile.

Le riflessioni sull’educazione dei figli non fanno concessioni al buonismo e ai vizi oggi tanto diffusi. Una sezione con vari capitoli è intitolata “Professione: genitori educatori”, e parte dal principio che per educare non serve l’improvvisazione, ma i genitori devono formarsi.

L’autore consiglia anche di seguire Corsi di Orientamento Familiare, come hanno fatto lui e la moglie.

Significativi i titoli di alcuni capitoli:

“Educare i figli… perché volino da soli e più in alto d noi!”,

“Si mangia quello che è a tavola”,

“I voti sono molto meno importanti dello sforzo”,

“Parlare più di lavoro che di denaro”,

“Rendere felici gli altri”.

In vari punti, il giornalista affronta l’importanza della libertà nell’agire dei figli, spiegando che nelle famiglie numerose si fa di necessità virtù e i membri scoprono un aspetto fondamentale della vita, ovvero che “il mondo non ruota intorno a me”. Nella sua famiglia, spiega Arasa, tutto ha funzionato “non sulla base dei capricci. È un aspetto fondamentale dell’educazione”.

“C’è qualcosa di più sensuale del matrimonio?” è il titolo di un capitolo in cui si affronta apertamente la sessualità, segnalando al contempo l’importanza dell’erotismo nel matrimonio, che si intreccia con la fedeltà. Anche quando non viene citata, si è in linea con la Teologia del Corpo di San Giovanni Paolo II.

Circa la difficile conciliazione di vita lavorativa e familiare di un giornalista, si raccontano varie situazioni complicate, e con umorismo si riproduce la frase rivolta alla donna nel rocambolesco film Prima pagina, di Billy Wilder: “Sposati con un becchino, un pistolero o un imbroglione, ma non sposarti mai con un giornalista”.

Per raggiungere la felicità, conclude poi Arasa, è imprescindibile non correrle dietro.