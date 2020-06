Ho paura del contagio, posso non andare a Messa?

Risponde don Gianni Cioli, docente di Teologia morale

La risposta è molto chiara e semplice: sì, il rischio di contagio per un soggetto avanti con l’età, o per una persona come il nostro lettore che vive insieme a un’altra persona molto anziana e affetta da una significativa patologia, rientra senza alcun dubbio nella tipologia della «grave causa» che rende «impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica» (Codice di Diritto Canonico, 1248). In effetti, se non riconoscessimo che il contagio da Covid-19, soprattutto per le persone più deboli, è una eventualità «grave», mi domando che cosa dovremmo intendere per «grave».

Del resto anche le «Indicazioni per le celebrazioni liturgiche con il popolo», pubblicate in data 11 maggio 2020 dall’Ufficio liturgico diocesano dell’arcidiocesi di Firenze ai nn. 5-6 non soltanto confermano, in riferimento alla situazione dovuta alla pandemia, che si può essere giustificati dall’obbligo di partecipare all’Eucaristia domenicale da un serio motivo, ma giungono esplicitamente a dare l’indicazione di invitare anziani e malati a restare nelle proprie abitazioni, seguendo magari le celebrazioni attraverso i media di cui si può fruire.

Riporto esattamente il testo delle Indicazioni che è molto chiaro: «è bene ricordare, secondo il n° 2181 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che “i fedeli sono tenuti a partecipare all’Eucaristia nei giorni di precetto, a meno che siano giustificati da un serio motivo, per esempio, la malattia, la cura dei lattanti, o ne siano dispensati dal loro parroco” (CJC 1245); anche in considerazione delle sollecitazioni che in questa emergenza ci vengono fatte, affinché le persone più vulnerabili rimangano al sicuro a casa, si invitino anziani e malati a restare nelle proprie abitazioni, seguendo la celebrazione eucaristica trasmessa dai canali televisivi e da altri mezzi di comunicazione sociale».