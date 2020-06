Preghiera scritta da Chiara Corbella e Enrico Petrillo per la nascita in cielo della prima figlia

edsi sposano ad Assisi il 21 settembre 2008. A celebrare le nozze è padre Vito, frate minore e guida spirituale di entrambi. Tornati dal viaggio di nozze, Chiara scopre di essere incinta. Le ecografie mostrano però una grave malformazione. Alla bambina, cui verrà dato il nome diviene diagnosticata un’anencefalia.

Chiara ed Enrico scelgono di portare avanti la gravidanza e la piccola, che nasce il 10 giugno 2009, muore dopo poco più di mezz’ora. Il funerale, qualche giorno dopo, viene vissuto con la stessa pace che ha accompagnato i mesi di attesa per la nascita e che contagia anche molti dei presenti, ai quali viene data la grazia di sperimentare un pezzo di vita eterna.

Preghiera scritta da Chiara ed Enrico per la nascita al cielo di Maria Grazia Letizia (10 giugno 2009).

Tu in braccio a noi

anche se per una mezz’oretta siamo stati bene

non riuscivamo a smettere di guardare il tuo naso uguale al mio

e quelle mani e quei piedini

non abbiano tanto tempo per dirti tante cose

che ti amiamo so che lo sai

ma forse non sai che sei nata per l’eternità

e che io non sono tuo padre né lei è tua madre

pensa! chi ti ha desiderato è anche nostro Padre

lo so, è un po’ complicato ma presto capirai

la vita è meravigliosa

per questo anche noi ti abbiamo cercato

è meraviglioso che tu ora possa capire

non importa quanto tempo passeremo insieme

a noi importa quello che sarai

qui ogni cosa non serve veramente

possiamo fare a meno di tutto

il necessario è conoscere il Padre

è prepararsi per questo incontro

e tu sei nata pronta.

Ed io non so dirti quanto siamo orgogliosi di te

fino a dove potevamo ti abbiamo accompagnato

ora conoscerai il Padre

Maria Grazia e Letizia della nostra vita.