Corso prematrimoniale: iter burocratico o necessità fondamentale?

Immaginiamo che ci regalino una Porsche. Consegna chiavi in mano sulla porta di casa. Brillante e col serbatoio pieno. Partireste a razzo? Non preferireste prima sedervi al volante, “studiarla” e mettervi a vostro agio?

Il matrimonio è un regalo, una vocazione, una chiamata, un tesoro dal valore infinitamente superiore a qualsiasi oggetto ci possano regalare nella vita. Non tutte le coppie, però, vi arrrivano consapevoli. Si sono iscritte a una Champions League ma non conoscono le regole del gioco, e quindi è difficile vincere e facile farsi male.

In Spagna, il 40% delle coppie che si sposano per la Chiesa cattolica si separa entro cinque anni.

Prepararsi è fondamentale

Com’è possibile che nella vita ci si prepari a tutto e non si dia importanza alla preparazione al matrimonio?

Di fonte al fallimento di migliaia di coppie, i corsi prematrimoniali sembrano una necessità fondamentale. Sono un foglio di istruzioni, un progetto, una guida per conoscersi e conoscere l’altro e per sapere – cosa essenziale – che si conta sulla grazia del sacramento.

Pilar de Beas è alla guida dell’associazione Eduvida e dirige da più di 30 anni – insieme al marito, José Antonio Alvaredo, morto tre anni fa – corsi alle coppie di fidanzati.

“Il cammino del matrimonio è appassionante ma difficile, e bisogna lavorarci”, ha affermato. “Mio marito diceva che non è la tipica fotografia di una coppia che passeggia sulla spiaggia”.

“Quando arrivano le difficoltà, la malattia, la routine… bisogna essersi preparati, e il corso prematrimoniale dà delle indicazioni perché ogni coppia dia delle basi solide alla propria unione”, ha aggiunto.

Segno positivo

A suo avviso, l’aspetto positivo del fatto di seguire un corso prematrimoniale “è innanzitutto che una coppia voglia seguirlo non per burocrazia o per risolvere tutto in un fine settimana e via, ma per crescere e progredire insieme nell’amore”.

Un corso prematrimoniale potrà servire per rispondere a grandi domande che è bene farsi prima di sposarsi.