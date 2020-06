5 passi biblici che aiutano a spiegare l’Eucaristia

Nella Chiesa cattolica, uno degli insegnamenti più importanti è la convinzione che Gesù sia realmente presente in corpo, sangue, anima e divinità, sotto le sembianze del pane e del vino, nell’Eucaristia. Questa presenza miracolosa si verifica per il potere di Dio, attraverso le parole e le azioni del sacerdote durante la Messa.

Anche se molti potrebbero pensare che sia qualcosa di inventato da vescovi e Papi nel corso dei secoli, in realtà è un insegnamento derivante da vari passi della Bibbia.

In questo articolo, citeremo semplicemente alcuni dei passi del Nuovo Testamento per aiutare a mostrare ai lettori la fonte principale di questo insegnamento. Un’analisi più accurata del sacramento dell’Eucaristia si può trovare nel Catechismo della Chiesa Cattolica.

1 Giovanni 6, 54-57

“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anch’egli a motivo di me”.

2 Matteo 26, 26-28

“Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver detto la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi, preso un calice e rese grazie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati»”.

3 1 Corinzi 11, 27-29

“Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva dal calice; poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore”

4 Atti degli Apostoli 2, 42

“Erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere”.

5 1 Corinzi 10, 16

“Il calice della benedizione, che noi benediciamo, non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo, non è forse la comunione con il corpo di Cristo?”