Raccolta di preghiere a Sant’Antonio

Preghiera degli sposi

Caro sant’Antonio, benedici e proteggi la mia famiglia; conservala unita nell’amore, assistila nelle necessità temporali e allontana da essa ogni male. Benedici me e il mio sposo (la mia sposa): fa’ che non ci manchi mai il lavoro e ogni cosa necessaria per poter vivere onestamente e per poter educare i figli che il Signore ci ha dato. Benedici i nostri figli: conservali sani e volenterosi nel bene, aiutali nello studio e non permettere che, in mezzo a tante occasioni di male, perdano la fede e la purezza della vita. Fa’ che siamo capaci di comprendere i nostri figli e di guidarli con la parola e l’esempio che essi aspirino sempre agli ideali più belli e possano attuare nella vita la loro vocazione umana e cristiana. Amen

Invocazione a sant’Antonio

Caro sant’Antonio, rivolgo a te la mia preghiera, fiducioso nella tua bontà compassionevole che sa ascoltare tutti e consolare: sii il mio intercessore presso Dio. Tu che conducesti una vita evangelica, aiutami a vivere nella fede e nella speranza cristiana; tu che predicasti il messaggio della carità, ispira agli uomini desideri di pace e di fratellanza; tu che soccorresti anche con i miracoli i colpiti dalla sofferenza e dall’ingiustizia, aiuta i poveri e i dimenticati di questo mondo. Benedici in particolare il mio lavoro e la mia famiglia, tenendo lontani i mali dell’anima del corpo; fa’ che nell’ora della gioia, come in quella della prova, rimanga sempre unito a Dio con la fede e l’amore di figlio. Amen Per ottenere qualche grazia speciale Richiesta: Ammirabile sant’Antonio, glorioso per fama di miracoli e per predilezione di Gesù, venuto in sembianze di bambino a riposare tra le tue braccia, ottienimi dalla sua bontà la grazie che desidero ardentemente nell’interno del mio cuore. Tu, così pietoso verso i miseri peccatori, non badare ai miei demeriti, ma alla gloria di Dio, che sarà ancora una volta esaltata da te a e alla mia salvezza eterna, non disgiunta dalla richiesta che ora sollecito vivamente. (Si dica la grazia che si ha nel cuore) Della mia gratitudine, ti sia pegno la mia carità verso i bisognosi con i quali, per grazia di Gesù redentore e per la tua intercessione, mi sia dato entrare nel regno dei cieli. Amen.

Preghiera dei pellegrini alla Tomba del Santo

O caro S. Antonio, eccomi vicino alla tua tomba benedetta. Sono venuto a pregarti spinto dalla mia necessità e fiducioso nella tua bontà compassionevole che tutti sa consolare. Renditi mio intercessore presso Dio; parla tu, in mio nome, al Padre delle misericordie, e ottienimi la grazia di cui ho particolarmente bisogno… So che la mia fede è debole; ma tu, che possedesti questa virtù in modo mirabile e la suscitasti con la predicazione nelle folle, ravvivala in me e rendila più forte e pura; tu che conducesti una vita evangelica, aiutami a rendere più cristiana la mia, in modo da essere figlio degno del Padre che è nei cieli. O S. Antonio, vieni in soccorso della mia debolezza, tenendo lontane le malattie e i pericoli dell’anima e del corpo; aiutami a riporre sempre la fiducia in Dio, specialmente nei momenti della prova e del dolore. Benedici il mio lavoro, la mia famiglia, i tuoi devoti sparsi nel mondo e qui spiritualmente presenti: ottieni a tutti la bontà del cuore verso i poveri, e i sofferenti. O mio protettore, rispondi alla fiducia che ho sempre riposto nella tua intercessione presso Dio. Amen.

Shutterstock | Thanasis Foukas.jpg

Le regole per accedere alla Basilica di Padova

Il 13 giugno si omaggia Sant’Antonio da Padova . Ecco alcune preghiere ufficiali al santo taumaturgo per chiedere una grazia.

In Basilica tutti devono sempre indossare la mascherina e igienizzare le mani grazie ai dispenser presenti (fanno eccezione il presidente della celebrazione [che indossa la mascherina solo nella distribuzione della santa comunione], il lettore, l’accolito e i due concelebranti principali a servizio presso l’altare)

Ad ogni ingresso delle chiese siano affissi cartelli con le indicazioni essenziali, ovvero:

a. il numero massimo di partecipanti ammessi in relazione alla capienza dell’edificio; b. il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; c. l’obbligo di rispettare sempre, nell’accedere alla chiesa, il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire dalla mascherina che copra naso e bocca.

Due percorsi a disposizione dei fedeli

Percorso devozionale – Ingresso dalla Porta della Misericordia (presidiata da una guardia con pannello informativo ), Arca del Santo (presidiata da un frate), Cappella Madonna Mora (presidiata in determinati tempi da un frate per servizio raccolta intenzioni messe), Cappella del Tesoro (presidiata da uno o due frati), uscita dal Chiostro della Magnolia [aperta Penitenzieria (con suoi orari), aperto Negozio (con suoi orari)]

Percorso liturgico – Ingresso dalla Porta dx della facciata della Basilica (presidiata da una guardia con pannello informativo ), disposizione nei posti indicati da segnale, partecipazione alle liturgie, uscita dal Portone centrale.

Gli orari

Apertura/chiusura Basilica

feriale: 6.30-19.30

festivo: 6.15-19.30

Sante Messe aperte alla preghiera con i fedeli

feriale: 7.30 + 10.00 + 16.00 + 17.30

pre-festivo: 7.30 + 10.00 + 16.00 + 17.30

festivo: 6.30 + 8.00 + 9.30 + 11.00 + 16.00 + 17.30

La disponibilità dei posti in Basilica per le liturgie è di 200, indicati nei banchi e nelle sedie. Nei banchi 2 persone oppure nei banchi lunghi un nucleo familiare (genitori con minori-bambini [limite 14 anni] per un massimo di 4 persone).

Altri 120 posti in Chiostro del Noviziato (seguire le indicazioni offerte all’ingresso della Basilica).

Ingresso in Basilica-Area liturgica a partire da 10 minuti prima dell’inizio della celebrazione e comunque quando l’area liturgica è igienizzata (www.santantonio.org).