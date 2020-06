Elio: quell’angoscia legata al Covid, vissuta da tutti, con un figlio autistico non finisce mai

Una prova, per tutti

Non è il primo a notarlo. Chi vive una condizione di patologia, ma anche “solo” di immunodepressione; chi porta direttamente su di sè o in uno dei suoi cari una qualche forma di disabilità, era in un certo senso già tarato sulla modalità lockdown.

La percezione costante di fragilità e incertezza, la fatica e il pericolo reale, non solo “percepito”, nel compiere anche le operazioni quotidiane più banali; la stabile precarietà che impedisce una programmazione anche a medio termine, poiché tutto è subordinato alle condizioni del membro più debole, è un’esperienza che migliaia di famiglie vivevano già prima del Covid19, hanno vissuto durante, con significative aggravanti, e vivono dopo.

In un certo senso si avverte, in alcuni, la tentazione di dire: ora ci capite, vero? Ce lo si augura, non perché l’emergenza affrontata e in parte lasciata alle spalle ha finalmente inflitto a tutti una prova che toccava a pochi, ma soprattutto per sentirsi meno soli e confidare in una nuova empatia diffusa e compagnia operativa.

Elio: le famiglie con figli autistici non si possono lasciare sole

Elio, cantautore dal successo pluridecennale, nato nella band con la comicità più geniale combinata a eccellente qualità musicale, è ora soprattutto marito e papà. Lui e la moglie hanno due figli, Dante e Ulisse; Dante è affetto da autismo; già scoprirlo è stata un’odissea, per restare in tema; lo riferiva lui stesso, in altre occasioni, e ne abbiamo parlato anche noi. Un’espressione, “essere affetti da autismo”, che per tanti val la pena mettere in discussione poiché rischia di schiacciare la persona sul disturbo che la affligge mentre una concezione diversa, più concentrata sulla diversità di funzionamento e non sulle lacune, aiuterebbe a guardare alle persone che ne soffrono in modo diverso.

Ma non c’è dubbio che vi sia una grande sofferenza legata alle sindromi autistiche, sia per le difficoltà che esse causano direttamente sia, in maniera imponente, per la rigidità e a volte il vero analfabetismo sociale con le quali vengono guardate le persone che ne sono portatrici e le loro famiglie.

“Chi non ha il figlio autistico non si preoccupa di chi ha l’autismo […] Se si parla di autismo il primo aspetto che bisogna trattare è l’informazione. Quella sensazione di paura, di angoscia, di imprevedibilità legata al Covid, che è stata vissuta da tutti, ma che prima o poi terminerà, nel caso dell’autismo non termina mai”.

Così si è espresso proprio Stefano Belisari in arte Elio alla tutt’ora in corso Civil Week Lab 2020, evento digitale -per adesso- promosso da Corriere della Sera e Corriere Buone Notizie e dedicato al Terzo settore.

Abbiamo la corazza ma non il guscio

Se per un verso chi vive normalmente la disabilità non è stato colto impreparato dall’emergenza coronavirus per un altro, più drammatico, si è trovato ancora più scoperto e privo di supporto.

Tanti sono i soggetti che da subito si sono prodigati per gettare ponti, è il caso di dirlo, per restare vicini ai ragazzi e alle loro famiglie ma l’oggettività delle condizioni imposte a tutti ha reso la solitudine e l’abbandono una realtà per migliaia di famiglie. E una trascuratezza anche a livello istituzionale.

Nonostante l’impegno di moltissime associazioni e realtà assistenziali non si sia fermato neanche durante l’emergenza Covid-19, in altri casi il lockdown ha comportato la chiusura di centri diurni per disabili e l’interruzione del rapporto con terapisti ed educatori. Così i genitori, da un giorno all’altro, si sono ritrovati a dover gestire tutto da soli. Elio ha raccontato: ″È chiaro che chi vive in questo stato ormai si è fatto un armatura e quindi affronta tutto. Però non c’è stata attenzione alle esigenze di chi ha un figlio autistico. E se si interrompono le terapie a casa, come è accaduto, si perde del tempo che non torna più”. (CorSera)

Nel caso dei bambini e dei ragazzi con autismo l’uso del computer si è rivelato uno strumento potente e utilissimo; mentre lo stravolgimento delle routine avvenuto da un giorno all’altro per queste persone e le loro famiglie è stato fonte di sofferenza non da poco. La forza della famiglia Come al solito in questi casi i veri eroi sono stati i genitori (e i fratelli, le sorelle!): con la versatilità e l’energia che può nascere solo da un amore radicale si sono fatti spesso terapeuti e insegnanti per i propri figli o fratelli, aiutati da una distanza che tante associazioni cercavano di ridurre il più possibile, per mezzo dei propri terapeuti.