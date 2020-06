Come spiegare gli angeli ai bambini? Vi diamo alcuni consigli utili

La prima cosa che mi chiedono i bambini è se gli angeli esistono davvero. Io gli spiego che non appartengono, come Babbo Natale o la Befana, alle favole inventate dagli uomini!

L’angelo è una verità certa, insegnata con autorità dalla Sacra Scrittura, dalla Tradizione e dalla Chiesa. E ricordo loro che nel Credo, che recitiamo ogni domenica alla Messa, si dice: «Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili ed invisibili». C’è dunque un mondo che non vediamo ma che è altrettanto reale come il nostro mondo visibile. E in quel mondo vivono gli angeli.

Cosa fanno per noi

Poi spiego ai bambini dove vivono e che cosa fanno per noi. Dico loro che gli angeli sono in cielo e sono con Dio in una felicità che durerà sempre. Ma siccome Dio è dappertutto, anche gli angeli possono essere dappertutto: possono essere nella nostra casa, nelle chiese, nella scuola, ma anche con noi nella strada, oppure quando andiamo in palestra o in piscina, ovunque essi hanno una missione di bene da compiere. Ognuno di noi è stato affidato alla protezione di almeno un angelo.

Le nostre preghiere

Gli angeli ci suggeriscono pensieri positivi per fare il bene ed evitare il male: ognuno di noi sperimenta interiormente tanti buoni consigli che noi chiamiamo la voce della nostra coscienza ma che è in realtà la voce del nostro angelo custode. Inoltre gli angeli offrono a Dio le nostre preghiere e ci proteggono nei pericoli di farci male anche fisicamente. A volte provo a porre domande ai bambini stessi: anche loro hanno a volte qualcosa da raccontare…

Gli angeli cattivi

Parlo loro anche degli angeli cattivi. Spiego che Lucifero era un angelo di Dio, che il suo nome vuol dire «portatore di luce» e che Dio l’ha creato buono e voleva che condividesse il suo amore, ma Dio ha lasciato gli angeli liberi. E Lucifero si è ribellato contro Dio. Ha voluto essere come Dio. Diventato il padre della menzogna, Lucifero, che chiamiamo anche Satana, cerca incessantemente di distogliere l’uomo dall’amore di Dio. Altri angeli l’hanno seguito, e sono i demoni.

Lottiamo contro le tentazioni

E’ interessante raccontare ai bambini che il libro dell’Apocalisse descrive una grande battaglia nel cielo tra i buoni e i cattivi angeli. Questo libro è l’ultimo della Bibbia, in cui un angelo rivela a San Giovanni la fine del mondo e la vittoria di Dio sul male: l’arcangelo San Michele, col suo esercito di angeli buoni, ha battuto il dragone (il diavolo) e tutti gli angeli cattivi. E così il dragone è stato cacciato dal cielo e gettato sulla terra.

Egli ha ancora potere sulla terra, ma solamente per un tempo definito, poiché Satana e i suoi saranno definitivamente vinti quando Gesù ritornerà alla fine del mondo. Allora non vi sarà più né male né sofferenze. E per farsi capire bene, dobbiamo dire ai bambini che nella nostra vita noi lottiamo contro le tentazioni, ma Cristo ha già riportato la vittoria sul male, e allora è meglio legarci a lui con tutto il nostro cuore!

Gli angeli sono là per aiutarci e in fatto di forza essi sono pari al demonio, ma in più hanno dalla loro il Signore.