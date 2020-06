Perché Sant’Antonio è rappresentato con un giglio in mano?

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Sant’Antonio è uno dei santi più popolari della Chiesa cattolica. È noto come santo dei matrimoni e operatore di miracoli. Ma non solo. È stato un eccellente predicatore, e ci ha lasciato pensieri ispiratori sulla fede e l’umiltà.

Fernando Antônio de Bulhões, nome di Battesimo di Sant’Antonio, è nato a Lisbona, in Portogallo, il 15 agosto 1195 in una famiglia nobile e benestante. Ha ricevuto un’educazione cristiana, e a 19 anni è entrato nel Monastero di San Vincenzo dei Canonici Regolari di Sant’Agostino, ma dopo qualche tempo è diventato francescano. In uno dei suoi viaggi missionari ha conosciuto personalmente San Francesco d’Assisi.

Ha studiato moltissimo il Vangelo, divenendo un eccellente predicatore. Ha operato molti miracoli e ha lasciato un’ingente opera teologica. È morto a Padova il 13 giugno 1231, a 36 anni.

L’iconografia di Sant’Antonio, ovvero il modo in cui è rappresentato nell’arte, esprime molti aspetti della sua storia. Scorrete la galleria fotografica, e conoscete alcuni elementi iconografici e il loro significato.