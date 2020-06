Conoscete Nostra Signora d’America?

Mildred Marie Neuzil è nata a Brooklyn, New York, il 2 agosto 1916. Pochi giorni dopo è stata battezzata nella chiesa della Santissima Trinità in Montrose St., nel quartiere di Williamsburg a Brooklyn.

Non molto tempo dopo, i suoi genitori si sono trasferiti a Cleveland, nell’Ohio. Il padre di Mildred, costruttore, aveva sentito che in quella zona c’erano più opportunità lavorative, e si sono spostati lì.

Una spiritualità pronunciata ha circondato Mildred fin dalla tenera età. A 14 anni è entrata nella congregazione religiosa delle Suore del Preziosissimo Sangue di Dayton, Ohio.

A 17 anni ha pronunciato i primi voti come professa religiosa, ricevendo il nome di suor Mary Ephrem, nome che significa “doppiamente fruttuosa”.

I compiti di suor Mary Ephrem erano una combinazione di occupazioni domestiche e insegnamento nella scuola materna.

A 21 anni è stata mandata a lavorare nella cancelleria di Cincinnati, Ohio. Lì ha conosciuto un uomo santo che col tempo sarebbe diventato suo confessore e mentore, nonché arcivescovo: padre Paul Leibold.

Nessuno dei due aveva idea dei progetti speciali che Dio aveva per loro.

Nel 1940 suor Mary Ephrem ha iniziato a ricevere messaggi e rivelazioni interiori con chiarezza e dettagli specifici.

I messaggi venivano direttamente da Gesù, e le dicevano che la sua missione avrebbe aiutato la santificazione della famiglia. La religiosa ha iniziato a tenere un diario e a documentare tutto.

Ecco una citazione tratta dal suo diario:

“Prega, prega, prega, mia piccola colomba bianca. Prega e sacrificati per le anime dei poveri peccatori. Quanti si perdono perché non si prega per loro, non si fanno sacrifici per loro!”

Gesù le ha anche affidato un messaggio per padre Leibold, dicendole di trasmetterglielo:

“Non si scoraggi davanti alle croci che lo aspettano, perché io, il grande Sommo Sacerdote, procedo davanti a lui portando la parte più pesante della sua croce. Cerco solo gli umili e i miti di cuore”.

È stato dopo questo messaggio che ha fatto ricorso a padre Leibold perché la guidasse. Il sacerdote era stato ordinato poco tempo prima, e sarebbe stato suo confessore e consulente fino alla morte, nel 1972.

Prima del 1956, suor Mary Ephrem ha lavorato in vari luoghi: Rome City (Indiana), Denver (Colorado) e nel Nord Dakota.

È poi tornata a Cincinnati, recandosi quindi a Ottawa, Ohio. Qui ha ricevuto la visita di San Michele, angelo della pace, per prepararla a ciò che stava per arrivare. L’angelo le ha detto che Satana avrebbe fatto di tutto per evitare che lei facesse ciò che Gesù voleva.

La Santissima Vergine è apparsa per la prima volta a suor Mary Ephrem il 25 settembre 1956. Aveva un manto azzurro e una tunica bianca, come Nostra Signora di Lourdes.