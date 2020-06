Chi era Madre Teresa di Calcutta?

Madre Teresa di Calcutta è una santa della Chiesa cattolica famosa per il suo lavoro con le persone che vivevano in condizioni di estrema povertà in India nella seconda metà del XX secolo.

Il nome di Battesimo di Madre Teresa era Gonxha Agnes. Era di etnia albanese, ed era nata a Skopje il 26 agosto 1910. Aveva la nazionalistà indiana, ed è morta a Calcutta il 5 settembre 1997.

Era la figlia minore di Nikola e Drane Bojaxhiu. Ha fatto la Prima Comunione a cinque anni e mezzo e ha ricevuto la Confermazione nel novembre 1916.

La morte improvvisa del padre quando quando Gonxha aveva circa 8 anni ha lasciato la famiglia in una situazione di grande difficoltà finanziaria. La madre ha allevato i figli con fermezza e amore, influenzando molto il carattere e la vocazione della figlia minore.

Nella sua formazione religiosa, Gonxha è stata assistita anche dalla vibrante parrocchia gesuita del Sacro Cuore, nella quale era inserita.

Religiosa

Spinta dal desiderio di diventare missionaria, Gonxha ha lasciato la sua casa nel settembre 1928 per entrare nell’Istituto della Beata Vergine Maria, note come Suore di Loreto, in Irlanda.

Lì ha ricevuto il nome di suor Maria Teresa (da Santa Teresa di Lisieux). Nel mese di dicembre ha iniziato il suo viaggio verso l’India, arrivando a Calcutta il 6 gennaio 1929.

Dopo aver professato i suoi primi voti nel maggio 1931, suor Teresa è stata destinata alla comunità Loreto Entally di Calcutta, dove ha insegnato nella scuola femminile di St. Mary.

Il 24 maggio 1937, suor Teresa ha fatto la professione perpetua, diventando, come diceva lei stessa, “la sposa di Gesù” per “tutta l’eternità”.

Da quel momento è stata chiamata Madre Teresa. Ha continuato a insegnare al St. Mary’s, diventando direttrice del centro nel 1944.

I vent’anni che Madre Teresa, persona di profonda preghiera e profondo amore per le sue consorelle e le studentesse, ha trascorso in quel centro sono stati caratterizzati da una profonda allegria.

Piena di carità, altruismo e coraggio, di capacità di lavorare sodo e con un talento naturale come organizzatrice, ha vissuto la sua fedeltà a Gesù con fedeltà e gioia.

La chiamata di Gesù

Il 10 settembre 1946, durante un viaggio da Calcutta a Darjeeling per il suo ritiro annuale, Madre Teresa ha ricevuto la sua “ispirazione”, la sua “chiamata all’interno della chiamata”.

Quel giorno, in un modo per lei inspiegabile, la sete d’amore e di anime si è impadronita del suo cuore, e il desiderio di placare la sete di Gesù è diventata la forza motrice di tutta la sua vita.

Nelle settimane e nei mesi successivi, attraverso voci e visioni interiori, Gesù le ha rivelato la Sua richiesta: “Vieni e sii la mia luce”.

Gesù le ha rivelato il Suo dolore per l’oblio nel quale erano sprofondati i poveri, la Sua tristezza per il loro abbandono e il desiderio di essere amato da loro.

Ha quindi chiesto a Madre Teresa di fondare una congregazione religiosa, le Missionarie della Carità, dedicata a servire i più poveri.

Sono passati quasi due anni di prove e discernimento prima che Madre Teresa ricevesse il permesso di iniziare.

Il 17 agosto 1948 ha indossato per la prima volta il sari bianco bordato di blu e ha attraversato le porte del suo amato convento di Loreto per entrare nel mondo dei più poveri.