7 citazioni di Madre Teresa di cui abbiamo veramente bisogno oggi

Molti si stanno interrogando in questo momento su come poter costruire una società più giusta ed equa. Alcuni cercano proattivamente di promuovere la giustizia sociale e di promuovere la consapevolezza, altri si chiedono quali cambiamenti possono attuare nella propria vita quotidiana che possano avere un impatto positivo e duraturo. Costruire un mondo migliore riguada fondamentalmente l’amore per il prossimo.

Nel corso dei secoli, molti uomini e donne santi hanno promosso la forza dell’amore per risolvere alcune delle questioni più difficili relative alla vita. L’opera di Madre Teresa – Santa Teresa di Calcutta – per raggiungere gli esclusi dalla società è uno splendido esempio di quello che un’unica persona può raggiungere grazie all’amore.

Ecco alcune delle citazioni dell’amatissima santa che vi potranno ispirare: