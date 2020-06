Come cambiare il mondo essendo “sale della terra”

Gesù ha detto ai suoi discepoli: “Voi siete il sale della terra” (Matteo 5, 13). Cosa vuol dire?

Padre James Bellord, nel Pulpit Commentary on Catholic Teaching, scrive che “il sale è un elemento molto importante per il cibo. Dev’essere usato con tutti gli altri tipi di alimento, sia animale che vegetale. È necessario perché il cibo sia sano, e preserva dalla corruzione, dà sapore, elimina l’insipidità, tira fuori il suo gusto”.

Allo stesso modo, i cristiani che vivono il Vangelo “lo influenzano, e lo penetrano mediante il loro esempio, per controllare la putrefazione, insaporirlo impartendo il buon sapore di Gesù Cristo. È la funzione, non solo della Chiesa nel suo insieme, ma di ogni individuo che agisce separatamente, in base ai talenti e alla vocazione che Dio gli ha dato”.

La bellezza di questa analogia è che perché il sale sia efficace nel dare sapore a un certo cibo dev’essere usato in piccole quantità. Ciò vuol dire che non ci vuole molto per cambiare il mondo. Possiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nella nostra comunità locale iniziando con la nostra vita.

“Il sale è estremamente penetrante; una piccola quantità insaporisce una gran quantità di cibo… Se diventiamo veramente il sale della terra mediante la santità, la piccola quantità di questo sale sarà sufficiente a compiere l’opera desiderata da Dio nella grande massa delle persone”.

Il primo esempio, accanto a Gesù Cristo, è dato gli apostoli, 12 uomini insignificanti che con l’aiuto della grazia di Dio hanno cambiato tutto il mondo.

È per questo che il cambiamento deve iniziare in primo luogo e innanzitutto da noi. Possiamo esercitare uuna grande influenza con il nostro stile di vita, indipendentemente da quanto “insignificanti” possiamo essere agli occhi del mondo.

“Lo stesso potere risiede in ciascuno di noi. Una buona vita cattolica, formata dalla grazia divina e agendo attraverso la preghiera e il buon esempio, dovrebbe essere una delle principali influenze di bene tra le masse dell’umanità; e non c’è motivo al di fuori della volontà dell’uomo per cui questi non dovrebbe, nel suo modo speciale, condurre una vita simile. È splendido quello che una persona può fare nel mondo”.

I santi offrono molti altri esempi in grado di ispirarci. Forse non diventeremo mai popolari e non avremo mai una grande influenza politica, ma possiamo cambiare il mondo già solo vivendo in modo santo.