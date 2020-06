Abusi sui minori: il Vaticano lancia la “teologia dell’infanzia” con 4 webinar

«Non bastano le leggi, bisogna avere la conversione delle persone per capire che la tutela dei minori fa parte del nostro essere. Quindi è necessario andare lì dove ci sono i bambini, gli adolescenti ed i giovani nella Chiesa, nelle scuole, negli ospedali, nelle cliniche, negli orfanotrofi gestiti da persone che fanno parte delle realtà ecclesiali».

Lo sostiene Emer McCarthy, responsabile dei progetti della Pontificia Commissione per la tutela dei minori in una intervista a Vatican News (8 giugno).

«Tutto questo – prosegue McCharty – per mettere a disposizione le nostre risorse e le nostre capacità, per far sì che i bambini e i vulnerabili siano tutelati e siano anche al primo posto nei nostri pensieri».

Chi li promuove e dove si possono vedere

Per proseguire il suo impegno contro la lotta agli abusi nei confronti dei minori, in tempo di pandemia di coronavirus, la Chiesa ha deciso di organizzare quattro webinar sulla “teologia dell’infanzia”.

A promuoverli, la Pontificia Commissione per la tutela dei minori, dall’Unione Internazionale delle Superiore Maggiori, dal Centro per la protezione dei minori della Pontificia Università Gregoriana e da Telefono Azzurro.

A moderare il confronto suor Nuala Kenny, delle Sorelle della Carità di Halifax. Il webinar si svolge in italiano, francese, inglese e spagnolo, con traduzione simultanea, al termine del confronto sarà messo online sul sito www.protectionofminors.va oppure su www.internationalunionsuperiorsgeneral.org. Moltissime le adesioni ricevute, circa 770 fino a sabato scorso.

I temi che saranno affrontati

Dopo il primo webinar dell’8 giugno, nel secondo, il 18 giugno, si parlerà di “Salvaguardia on line in tempo di lockdown“, a moderare ci sarà padre Hans Zoellner, presidente del “Centro per la protezione dei minori” della Pontificia Università Gregoriana.

“Vittimologia e il modello di sicurezza relazionale“, in programma il 30 giugno, sarà condotto dal dottor Gabriel Dy-Liacco, psicoterapeuta e membro della Commissione Pontificia per la Protezione dei Minori.

L’ultimo webinar è in calendario il 6 luglio, a moderarlo sarà il professor Ernesto Caffo, tra l’altro fondatore e presidente di S.O.S Il Telefono Azzurro Onlus. La sessione sarà dedicata alla “Cura dei bambini dopo il lockdown. In che modo la pandemia ha alterato le nostre relazioni?“.

“Le congregazioni sono in prima linea”

McCharty evidenzia che «la serie di webinar che noi andremo ad offrire per tutti coloro che oggi giorno lavorano sia con i bambini che con gli adolescenti e gli adulti vulnerabili – sono il frutto di una collaborazione con l’Unione Internazionale delle Superiore Generali e dall’Unione Superiori Generali ramo maschile con cui collaboriamo da 3-4 anni ormai».

«Siamo molto felici di lavorare insieme a queste due realtà ecclesiali – conclude il responsabile dei progetti della Pontificia Commissione per la tutela dei minori – perché i membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei minori si sono resi conto, fin dall’inizio, che dobbiamo andare lì dove oggi ci sono i bambini, gli adolescenti e gli adulti vulnerabili nella Chiesa, in questo senso vediamo che le congregazioni religiose sia maschili che femminili sono in prima linea e lavorano in questo campo».