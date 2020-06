8 segni del fatto che si è tiepidi a livello spirituale

1. Facile omissione delle pratiche di pietà

Monsignor Ascânio Brandão commenta, in un testo importante per chiunque voglia progredire nel cammino della santità, 8 segni di tiepidezza, ovvero di mediocrità spirituale:

L’anima pia ha la vita di pietà rivolta a un regolamento particolare facile da osservare, e non omette facilmente le pratiche di pietà. È di una fedeltà estrema, soprattutto nei confronti della meditazione. Se gravi occupazioni o una vera necessità la impediscono, cerca di sopperire alla mancanza non appena possibile. L’anima tiepida omette con quasiasi pretesto gli esercizi di pietà, passa giorni senza meditare, e perfino senza pratiche di pietà di qualsiasi genere. Ciò è esattamente il contrario del fervore. “Non dico che questo provi tutto”, dice padre Fabro, “ma prova molto. Ogni volta che esisterà tiepidezza ci sarà questo sintomo”.

2. Compiere gli esercizi di pietà con negligenza

Nella tiepidezza ci sono anche preghiera, Messe, Confessioni, Comunioni, rosari, ecc., ma la routine rende tutto inutilizzabile. La routine e la cattiva volontà. Confessioni e Comunioni mal preparate, preghiere con innumerevoli distrazioni volontarie… E peggio ancora, mancanza di generosità e di qualsiasi sforzo per correggersi.

3. Pensare che nella propria vita spirituale tutto vada male

Non si sente del tutto a suo agio con Dio. Non sa esattamente dove sia il male, ma è certa che non sia tutto in ordine. È un malessere, un disagio interiore. E senza pace, chi è tiepido si agita inutilmente e lascia che si radichi nel cuore l’abitudine al peccato veniale. Questo segno procede sempre di pari passo con i primi due. Se in un’anima manca la generosità per essere fedele ai suoi doveri di pietà, queste omissioni e negligenze finiscono per lasciarla in uno stato deplorevole di noia nei confronti delle cose sacre e perfino di Nostro Signore.

4. Agire senza purezza d'intenzione, senza ordine né metodo

La purezza d’intenzione consiste nel realizzare con un fine onesto e soprannaturale tutte le azioni della nostra vita: pratiche di pietà, doveri di stato, occupazioni quotidiane…, anche le cose minime. È quello sguardo interiore sempre fisso su Dio e deviato dalle creature. Fare tutto per la gloria di Dio, vedere in tutto la Sua volontà e sottomettervi con spirito di fede e rassegnazione. Ecco l’intenzione più pura che si possa immaginare, il principio più elevato e l’ideale più perfetto di un’anima pia. I santi non avevano altro motivo, né cercavano altro fine sulla Terra. Santa Maddalena de’ Pazzi si sentiva rapita in estasi, sentendo “La volontà di Dio!” Sant’Ignazio ha legato alla Compagnia di Gesù, come ricca eredità, il suo motto: A.M.D.G. – Ad Maiorem Dei Gloriam, Tutto per la Maggior Gloria di Dio! La purezza d’intenzone è l’alchimia celeste che trasforma in oro di meriti per il cielo tutte le nostre buone azioni. Senza di essa, perdiamo ogni giorno ricchezze incommensurabili. L’anima tiepida fa tutto per amor proprio e capriccio, seguendo in tutto la natura. È la leggerezza, la preoccupazione della propria volontà, i calcoli umani, la vanità quando fa il bene, il desiderio di essere gradita alle creature e di apparire. Va in cerca di adulazioni e rifugge il sacrificio occulto, l’abnegazione e altre virtù che non brillano agli occhi delle creature e costituiscono il segreto del Re! E Dio ricompensa le nostre azioni, dice la santa, a peso di purezza d’intenzione. Quanto l’essere tiepidi deruba e spoglia la povera anima quando le strappa la purezza d’intenzione!

5. Accontentarsi della mediocrità e della negligenza nel perseguire abitudini virtuose

Se la mediocrità è già disastrosa nella scienza, nella letteratura e nell’arte, lo è in proporzione davvero calamitosa quando si tratta della pratica della virtù. Il mediocre non ama la parola “santità”, non comprende l’eroismo delle anime generose, l’abnegazione, il sacrificio. Per lui la virtù eroica è un’esagerazione! La santità è un misticismo! E cosa intende per misticismo? Qualcosa di folle e anormale. Si accontenta del mezzo termine, e così non si sforza di acquisire abitudini di una virtù solida.