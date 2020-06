La Segreteria di Stato «ostaggio» del broker. Persino al Papa avrebbe chiesto i soldi

La Segreteria di Stato Vaticana, sottoposta a grande pressione, era “ormai in balia” delle richieste di Gianluigi Torzi. E’ quanto apprende l’Adnkronos (7 giugno), nel mandato di cattura emesso dall’Ufficio del Promotore Vaticano Gian Piero Milano e del suo aggiunto Alessandro Diddi, che ha portato all’arresto del broker, nella parte in cui si ricostruisce la lunga e complessa trattativa per arrivare all’acquisto dell’immobile di Londra, in Sloane Avenue (AdnKronos, 7 giugno).

La richiesta estorsiva di Torzi

L’accusa più pesante nei confronti di Torzi riguarda il reato di estorsione (per cui rischia fino a 12 anni di carcere) e poi peculato, truffa aggravata e autoriciclaggio.

Estorsione perché Torzi avrebbe minacciato il Vaticano di non restituire il controllo della proprietà del famoso palazzo di Londra di Sloane Avenue comprato in tempi diversi (e del valore complessivo di 300 milioni di euro) se non dietro il pagamento di trenta milioni di euro, ridotti poi a quindici, effettivamente pagati dalla Segreteria di Stato, momento in cui si è consumata per gli inquirenti vaticani l’estorsione.

L’operazione di “salvataggio”

Secondo gli investigatori, nel marzo 2019, nel corso di un incontro con il Sostituto della Segreteria Vaticana, mons. Edgar Pena Parra, Fabrizio Tirabassi e mons. Alberto Perlasca, dell’ufficio amministrativo della Segreteria, avrebbero proposto di prelevare i 20 milioni necessari a chiudere la transazione col broker dal cosiddetto Fondo discrezionale del Papa.

L’operazione però sarebbe finita nel nulla grazie “all’opera di mediazione e di convincimento svolta da mons. Mauro Carlino” (secondo gli investigatori dell’Ufficio del Promotore Vaticano – sarebbe l’ultimo, in ordine di tempo, tra gli “emissari della Segreteria di Stato” incaricati di portare a termine la difficile trattativa con Torzi), che, come avrebbe spiegato lui stesso agli inquirenti, avrebbe convinto il broker ad accettare 15 milioni anziché 20, al pagamento dei quali, secondo la procura vaticana, si è consumata l’estorsione.

Gli altri indagati

Carlino è indagato per estorsione in concorso con Torzi, Enrico Crasso e Tirabassi (entrambi della Segreteria di Stato), per il presunto ricatto che il broker avrebbe consumato «incutendo timore di gravi danni agli averi della Segreteria di Stato», «in un’occasione anche a margine di una udienza con il Santo Padre».

L’incontro con il Papa a Santa Marta

Addirittura secondo quanto ricostruito dall’ufficio del Promotore di Giustizia, in base alle testimonianze raccolte, Torzi non si sarebbe fatto scrupolo ad avanzare le sue richieste davanti a Papa Francesco, incontrato brevemente il 26 dicembre 2018, a margine di una riunione sul caso del palazzo avvenuta a Casa Santa Marta, salvo poi disattendere gli impegni presi (L’HUffington Post, 6 giugno).