La chiesa che ricorda il gesto di benedizione di Cristo

Questa chiesa a forma di segno di benedizione è davvero sorprendente! La chiesa di São Benedito (San Benedetto) è situata ad Andrelândia, nel sud del Brasile, ed è stata consacrata 1989 dal vescovo diocesano. La sua architettura sorprende i visitatori, ma non è una semplice capriccio artistico, essendo completamente funzionale.

A una delle estremità appaiono chiaramente cinque dita. L’indice e il medio si elevano al cielo, mentre pollice, anulare e mignolo, coperti da unghie, si piegano. Sul medio spicca una grande croce.

L’aspetto ricorda il segno di benedizione che si vede spesso in dipinti e icone, in cui le due dita tese di Cristo simboleggiano la sua doppia natura, umana e divina. Questo gesto veniva spesso usato, soprattutto da sacerdoti e vescovi, per benedire. Un’architettura senza dubbio originale, ma anche altamente simbolica.

