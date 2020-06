8 domande e risposte sui neonati

1. Perché i neonati sorridono quando dormono?

Perché idormono con il freddo? Quanto dovrebbero crescere ogni settimana? E quando il neonato dorme tutta la notte? I lettori di Wannabemum hanno rivolto queste e altre domande agli esperti del. A ognuna di queste ha rispostoattiva a Milano.

«Sin dalle prime settimane di vita alcuni genitori osservano i loro piccoli sorridere durante il sonno, questa manifestazione di benessere prende il nome di “sorriso endogeno”. Si manifesta come una percezione di benessere generale, ciò non deriva da stimoli esterni, ma da uno stato interno, generalmente legato al senso di pienezza dopo la poppata».

2. Perché i neonati dormono con il freddo?

«Nei paesi nordici è normale lasciare i piccoli a dormire a temperature molto rigide e si trovano addirittura carrozzine fuori dai ristoranti con i neonati addormentati. In Italia questa pratica non è comune, tuttavia gli studi relativi alla “nanna sotto zero” mostrano che i bambini che dormono all’aperto riposano più a lungo e al loro risveglio sono più attivi. Dormire al freddo migliora l’ossigenazione del sangue, stimola il sistema immunitario e migliora la sintesi di vitamina D attraverso l’esposizione alla luce solare».

3. Quando iniziano a vedere i neonati?

«Il neonato alla nascita è miope, vede chiaramente a circa 20-30 cm, la distanza utile per vedere il volto di chi lo tiene tra le braccia. La vista aumenta progressivamente di mese in mese fino ad essere completa a 6-8 mesi di vita, mentre a partire dal quarto mese inizia a percepire i colori alla perfezione».

4. Quanto latte deve bere un neonato?

«La quantità di latte necessaria per un neonato varia di settimana in settimana e da bambino a bambino. Nei primi giorni sono sufficienti le piccole gocce di colostro che la madre ha sin dalle prime ore dopo il parto. Nei giorni successivi ci sarà un progressivo aumento del fabbisogno di latte: da circa 30 ml a poppata al momento delle dimissioni, per aumentare gradualmente giorno dopo giorno a circa 60 ml dopo una settimana e 120 ml dopo un mese».

5. Quanto dorme un neonato?

«Nei primi mesi di vita del bambino i genitori devono armarsi di pazienza e speranza. Nelle prime 4 settimane di vita il neonato ha bisogno di dormire fino a 16 ore al giorno, ma è probabile che solo la metà sia durante la notte e con diversi risvegli che diminuiranno progressivamente e numerosi pisolini durante il giorno».

6. Come far passare il singhiozzo al neonato?

«Il singhiozzo dei neonati è un fenomeno molto frequente e non patologico, legato all’immaturità del diaframma, fisiologica nel neonato. Generalmente non sono necessari interventi per farlo passare, anche se dovesse verificarsi frequentemente. Se il bimbo dovesse infastidirsi a causa del singhiozzo il rimedio più semplice per interromperlo consiste nel far riprendere al piccolo la sua poppata».

7. Quando il neonato dorme tutta la notte?

«A 4 mesi il bambino è fisicamente pronto per rimanere 6-8 ore senza mangiare e il sonno può arrivare ad essere di 8 ore senza nutrimento e interventi dei genitori. Tuttavia molti bambini cercano la presenza notturna del genitore anche fino ai sei mesi e oltre».

8. Quanto deve crescere un neonato al mese?

«Nei primi mesi è considerato normale un incremento di 120-150 g alla settimana, dopo il calo ponderale che si verifica nei primi giorni dopo la nascita, che risulta fisiologico se entro il 10% del peso».

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO DA WANNABEMUM