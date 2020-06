Scandalo immobile del Vaticano a Londra: svelata la truffa, arrestato broker

Il 5 giugno l’Ufficio del Promotore di Giustizia del Tribunale Vaticano, al termine dell’interrogatorio del broker Gianluigi Torzi, che era assistito dai propri legali di fiducia, ha spiccato nei suoi confronti mandato di cattura.

Coinvolta una rete di funzionari

Il provvedimento, a firma del Promotore di Giustizia, Gian Piero Milano, e del suo Aggiunto, Alessandro Diddi, è stato emesso in relazione alle note vicende collegate alla compravendita dell’immobile londinese di Sloane Avenue, che hanno coinvolto una rete di società in cui erano presenti alcuni Funzionari della Segreteria di Stato.

Rischia fino a 12 anni di reclusione

All’imputato vengono contestati vari episodi di estorsione, peculato, truffa aggravata e autoriciclaggio, reati per quali la Legge vaticana prevede pene fino a dodici anni di reclusione.

Allo stato il Gianluigi Torzi è detenuto in appositi locali presso la Caserma del Corpo della Gendarmeria.

La storia “oscura” della compravendita

L’immobile londinese è salito agli onori delle cronache, poichè sarebbe stato acquistato con una parte dei soldi dell’Obolo di San Pietro, il “salvadanaio” delle donazioni ricevute dal Papa per le opere di carità e il sostentamento della Curia romana.

«E’ la prima volta che in Vaticano la pentola viene scoperchiata da dentro non da fuori», aveva detto Papa Francesco, sul volo di ritorno dal viaggio in Giappone, lo scorso 27 novembre (Aleteia, 27 novembre 2019).

Circa 650 milioni gestiti dalla Segreteria di Stato e provenienti dall’Obolo, sarebbero stati utilizzati per operazioni speculative spericolate, di dubbia eticità. Dalla “cassa” della Segreteria, è partito nel 2012 l’investimento di 200 milioni nel fondo lussemburghese Athena Capital Global Opportunities, del finanziere Raffaele Mincione: in questo investimento sarebbe rientrata la compravendita del famigerato immobile di pregio a Londra, di cui il Vaticano ha acquisito l’intera proprietà a fine 2018. Incaricato dell’operazione: il finanziere italiano nella City, Gianluigi Torzi, patron del fondo Jci, ora finito in manette.

La sospensione del direttore dell’Aif

La vicenda giudiziaria, inizialmente, era culminata con la sospensione di 5 dipendenti della Santa Sede, tra cui un’altra figura importante: il direttore dell’Aif, l’autorità antiriciclaggio, Tommaso Di Ruzza, che avrebbe, secondo la magistratura, «confezionato e sottoscritto su carta intestata una lettera di “delega ad operare” a favore di Torzi in qualità di intermediario finanziario» (La Stampa, 10 ottobre 2019).