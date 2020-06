Vorrei che le mie preghiere fossero come le ciliegie

Roba da grandi scorpacciate, una tira l’altra e non sei mai sazio. Mai. Invece le preghiere prima finiscono e meglio è: non è che non voglia dirle, ma insomma, prima arrivo in fondo alla scaletta programmata prima mi metto il cuore in pace.Invece le ciliegie mica le puoi contare. Sei troppo preso a mangiare.Ci si siede sotto alla pianta e quello che ci vuole ci vuole. Con calma, senza orari né un numero preciso. L’unico limite è l’altezza di quel maledetto ramo, quello lassù, sempre il più carico, coi frutti più rossi e sempre quello più in alto, mannaggia!

Signore, se le preghiere le avessi fatte come le ciliegie, succose, rosse, buonissime a ogni ora, snocciolerei cestini e cestini di rosari (…anche se poi, se la porta è davvero “stretta” come dici, forse non so se ci passerei comunque!).

Da oggi però voglio provarci a pensare alle preghiere come fossero ciliegie: non un qualcosa che devo fare, ma qualcosa che può solo darmi gioia, piacere, pace e senza il rischio dell’indigestione. Costa un po’ di fatica come quando mi stiro e mi arrampico per raggiungere quel ramo in alto carico di ciliegie. Ma si tratta solo di starci, con pazienza, per cogliere molto più del tempo o della fatica che devo dare. Quel ramo che si staglia contro il cielo è carico di grazia, quella che serve a riempire il cestino del cuore. Quel tempo sospeso è per me e me sola, voglio riempire i minuti come il cestino di vimini a primavera, sotto il ciliegio. E dovei imparare a prenderlo così, quel tempo, a gustarlo, a sentire il succo ad ogni morso, che poi la dipendenza verrà mangiando, Ave Maria dopo Ave Maria, proprio come con le ciliegie.

