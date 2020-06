Il prete ciclista che organizza pellegrinaggi in bici per andare dalla Madonna di Montenero

Una settantina di cicloamatori hanno partecipato al pellegrinaggio da Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa, fino al Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero, in provincia di Livorno.

A capo del gruppo, l’organizzatore don Donato Agostinelli, prete ciclista, noto per la sua passione per le “due ruote”.

In sella alla volta di Montenero!

Il Tirreno (4 giugno) ha seguito il pellegrinaggio capeggiato da don Donato:

“La preghiera è fatta, ora si parte”. Don Donato consegna il microfono e sale in sella. Il primo gruppo di pellegrini lo segue a ruota. Nemmeno il coronavirus ha fermato la voglia di “Dondo'” e dei suoi amici cicloamatori di godersi una bella pedalata. Una settantina di ciclisti hanno completato il pellegrinaggio in bici alla volta di Montenero, dove hanno colto l’occasione di dedicare una preghiera alle vittime del coronavirus.

Arrivato a bordo…della sua bici!

Don Donato non è nuovo a queste iniziative. Fa parte di una squadra ciclistica amatoriale e sprona da sempre i suoi parrocchiani (è stato parroco per venti anni a Cerreto Guidi, Firenze) ai pellegrinaggi in bici. Non è un caso che nel giorno della sua ordinazione sacerdotale a Santa Croce, lo scorso 2 dicembre, sia arrivato…a bordo della bicicletta!

Messe social e app per prenotarsi in chiesa

Il sacerdote toscano, 61enne, è anche cofondatore del Movimento Shalom, e si è distinto durante la quarantena per le sue messe e le omelie social, e ultimamente per la sua ultima idea: “Entra in chiesa”, la app per prenotare il posto in chiesa. Un sacerdote sportivo e al passo con i tempi, che dopo Cerreto, sta ben evangelizzando anche Santa Croce.

