La diocesi di Foligno aiuta le coppie in crisi dopo il coronavirus

Aiutare tutte quelle famiglie che vivono un momento di forte crisi, aggravato dalla quarantena a cui siamo stati costretti dal coronavirus.

Così l’Ufficio di pastorale familiare della diocesi di Foligno, insieme al punto di ascolto “Il Focolare: ascoltare per custodire”, ha attivato uno “sportello di ascolto telefonico”.

A chi è indirizzato

Il servizio è rivolto alle coppie che in questo tempo di convivenza forzata hanno avuto difficoltà relazionali; ai fidanzati, spesso disorientati e costretti a rimandare il giorno delle nozze; alle famiglie che già prima della pandemia vivevano situazioni di crisi e che in questo periodo hanno visto amplificare le loro ferite; a tutte quelle persone che in questo periodo vivono difficoltà di relazione con gli altri.

“Nulla ci separerà dall’Amore di Cristo”

«Consapevoli della necessità di sostegno reciproco tra Chiesa e famiglie – scrive la diocesi di Spoleto – in un tempo in cui tutti ci ritroviamo a vivere esperienze inedite mai affrontate, l’ufficio di Pastorale Famigliare e gli operatori dell’equipe del Punto di ascolto “il Focolare” sono pronte ad ascoltare, accogliere, rafforzare legami, portare parole di speranze nelle case».

Por Nong Mars/Shutterstock

«Vogliamo fare nostro – aggiunge la nota della diocesi – quanto detto da San Paolo nella lettera agli Ebrei “nulla ci separerà dall’Amore di Cristo” per far risuonare nei cuori il messaggio di Resurrezione ed essere concretamente vicino alle famiglie accompagnandole a rileggere questo tempo come tempo opportuno in cui il Signore ci chiede di aprire il cuore e la mente alla sua grazia per costruire una realtà nuova e riprogettare il futuro delle nostre famiglie e delle nostre comunità».

Il numero da contattare

Lo sportello di ascolto sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 18 alle 20. Il numero telefonico da contattare è: 3501238210 (www.diocesifoligno.it).