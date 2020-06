La pandemia descritta nei disegni dei bimbi di tutto il mondo

Qualche giorno fa la mia primogenita è voluta andare a messa con la madre (per ora facciamo i turni), e dovendo stare un’oretta in un luogo chiuso con molte altre persone per la prima volta ha messo la mascherina: le abbiamo scattato delle foto («Bene, così si ricorderà di questi giorni particolari!», ha sentenziato mia madre, la cronachista di famiglia) mentre lei si schermiva con gesti che ricordavano una diva in fuga dai paparazzi.

Ho pensato al diciottesimo compleanno di mia figlia, ai video che gli amici le compileranno dopo aver frugato negli album che avranno chiesto a noi di nascosto: magari tra qualche anno (ne mancano già solo quindici…) rideremo insieme di quella foto bizzarra, e i ragazzi di appena un paio d’anni più piccoli si vedranno trattati come i ragazzi del ’19 da quelli del ’99 una novantina d’anni fa. «Eh, che ne volete sapere, voi, di cosa abbiamo visto noi…».

Già, che cosa vedono i nostri bambini? Come capiscono quella strana epidemia che all’improvviso – anche nella graduale riapertura – li trattiene dal correre insieme dietro a un pallone nei parchi cittadini e nelle piazze dei paesi? A questa domanda ha provato a rispondere Antonia Pésare, storica dell’arte con evidenti inclinazioni pedagogiche divisa tra la Toscana e la Puglia e attiva nella provincia di Taranto, che ha aperto un sito, una pagina Facebook e una Instagram per raccogliere e pubblicare disegni di bambini che da tutto il mondo hanno risposto all’invito a condividere la loro visione della pandemia (si possono ancora spedire i disegni alla mail distantimaviciniconilcuore@gmail.com: la prima fase del progetto è conclusa, ma c’è sempre posto per i disegni dei bambini, che saranno d’ora in poi inseriti a parte). Così Antonia presenta la genesi della sua idea sul sito:

Un giorno Beatrice, la mia bambina di 5 anni, mi ha chiesto: “Mamma, perché non posso ancora andare a scuola? Voglio vedere i miei amici e le mie maestre Rosalia e Gabriella perché mi mancano”. Ed ho pensato: “Che cosa le rispondo adesso”? Avete presente quelle domande che spesso i bambini fanno e mettono in difficoltà? Quelle alle quali non si sa come rispondere per non turbarli? Perché di questo si tratta: non sappiamo quali saranno le conseguenze del dramma che stiamo vivendo e, di certo, segnerà per sempre i nostri bambini oltre che noi stessi.

Le ho risposto, cercando di utilizzare le parole più appropriate, dicendole che il coronavirus è un piccolo invisibile nemico che cerca di fare del male ma lei non deve preoccuparsi perché ci siamo io e papà a proteggerla. Le ho anche detto che non deve avere paura, deve lavarsi le mani spesso e che, presto, tornerà tutto come prima e potrà rivedere i suoi amichetti, andare dai nonni, uscire al parco e andare al mare.

Nel frattempo le ho proposto di disegnare. E allora lei mi ha chiesto di poter fare un disegno da inviare su whatsapp alle sue amichette. Non c’è da sorprendersi, i bambini sanno benissimo che con il cellulare si possono fare tante altre cose oltre che telefonare.