Sapevate che ogni cristiano deve saper battezzare qualcuno?

“Ogni cattolico, ogni cristiano, deve saper battezzare qualcuno, perché in pericolo di morte qualsiasi persona può e perfino deve amministrare il Battesimo d’emergenza (ovviamente se la persona non è stata battezzata validamente in precedenza). Basta versare tre volte l’acqua (non c’è bisogno che sia benedetta) sulla testa della persona e dire: ‘(Nome della persona), io ti battezzo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo’”.