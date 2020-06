Progetto per una vita in Cristo

Su Internet circolano delle immagini con un percorso da seguire per avere una vita di successo, che insegna elementi importanti e punta a temi come etica, pianificazione, superamento, creatività ed efficacia.

E se facessimo, allo stesso modo, un progetto di vita per seguire Gesù?

Ho immaginato questi aspetti:

1 – Decisione: come tutto quello che vogliamo fare nella vita, seguire Gesù richiede una decisione da parte nostra, una volontà: “Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Matteo 16, 24);

2 – Rispetto della Legge di Dio: “Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non per abolire ma per portare a compimento” (Matteo 5, 17). Ciò vuol dire che quello che è giusto continua ad essere giusto, anche se nessuno lo fa. Ciò che è sbagliato continua ad essere sbagliato, anche se lo fanno tutti;

3 – Amare il prossimo e vedere nel suo volto il volto di Cristo stesso: “Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano (…) Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete?” (Matteo 5, 44.46);

4 – Essere etici: “Il vostro parlare sia: “Sì, sì; no, no”” (Matteo 5, 37);

5 – Fare il bene, essere la presenza di Dio nella vita delle persone: “Voi siete il sale della terra (…) Voi siete la luce del mondo” (Matteo 5, 13-14);

6 – Coltivare valori positivi, cercare la ricchezza che il denaro non può comprare: “Fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore” (Matteo 6, 20-21);

7 – Non cercace la ricchezza materiale ad ogni costo, perché “nessuno può servire due padroni; perché o odierà l’uno e amerà l’altro, o avrà riguardo per l’uno e disprezzo per l’altro. Voi non potete servire Dio e Mammona” (Matteo 6, 24). Dio conosce le nostre necessità e ci offrirà quello di cui abbiamo bisogno. Facciamo il nostro lavoro seguendo gli insegnamenti di Cristo: “Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più” (Matteo 6, 33);

8 – Mettersi nei panni dell’altro è sempre positivo per sapere se il nostro atteggiamento è giusto: “Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro” (Matteo 7, 12);

9 – Vivere la parola di Dio con gesti di amore per il prossimo: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” (Matteo 7, 21);

10 – Essere saldi, costruire la propria casa su una base solida, capace di resistere alle tempeste e alle avversità della vita: “Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa; ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia” (Matteo 7, 24-25).