Devi affrontare una prova difficile e non sai come fare? invoca lo Spirito Santo!

Vi è mai capitato dicon qualcuno che voleva provocarvi e cheAvete sperimentato lo stupore di essere riusciti adchiare, così vive e vere quasi da non riuscire a credere che fossero uscite dalla vostra bocca? Beh,Quando parli di Cristo con amore, senza mai lasciar prendere il comando all’orgoglio e ai moti interiori che ti portano ad arrabbiarti,

Gesù glielo dice due volte agli apostoli, dice “Pace a voi!”, dovete trovare pace, la pace interiore, e io vi lascio Lui, la terza persona della Santissima Trinità, mi raccomando chiamatelo, pregatelo di unirsi a voi perché solo con Lui potrete essere miei testimoni credibili ed efficaci, e solo con Lui sulla lingua, nella mente e nelle mani potrete strappare quante più anime possibili dalle grinfie del Male.

Lo Spirito Santo è carne quanto lo è stato Gesù nei suoi trentatré anni, è concreto, lo puoi toccare. Dio non ci avrebbe mai lasciati soli con una “sensazione”: lo Spirito Santo agisce attraverso ognuno di noi, è la forza del Creatore che attraverso te che ti lasci andare muove tutto l’universo.

Fate un esperimento, dovete affrontare una prova difficile e non sapete come fare? Dite:

Spirito di Dio, io sono nulla senza di te, le mie parole sono vuote e i miei gesti sono inutili. Prendi tu le redini, io mi affido a te, qualsiasi sia la direzione che tu vorrai prendere io la seguirò.

Vedrete la grandezza, vedrete che tutto verrà capovolto e tutto cambierà, non fuori ma dentro di voi.

