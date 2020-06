12 semplici attività proposte dalla psicologia positiva per sentirsi meglio con se stessi

di Pablo Perazzo

In questo tempo di quarantena è comune essere un po’ scoraggiati, avere poca pazienza e sentire che i giorni diventano più pesanti. La convivenza con le stesse persone h24, per quanto in un clima o in un ambiente favorevole, diventa difficile.

Tenete conto del fatto che sentirsi bene è una questione di atteggiamento, e anche se in questo periodo richiede uno sforzo maggiore è possibile. Ricordate che la preghiera è uno strumento che può aiutare molto in questo periodo. Parlare con Dio e sfogarsi con Lui ci farà sentire meglio. Dio ci ascolta sempre.

Per questo, vorrei condividere alcune attività molto pratiche e semplici che possono svolgere tutti, da casa e senza bisogno di strumenti particolari. Se non avete ancora sentito parlare della psicologia positiva, vi invito a dare un’occhiata al corso online che abbiamo a disposizione su questo tema, è fantastico!

Iniziamo con l’elenco!

Pixabay

1. Fate una buona colazione: gli studi dimostrano che fare colazione aiuta ad avere energia, a pensare e a svolgere le attività con successo.

2. Fate esercizio: 30 minuti al giorno sono il miglior antidoto alla tristezza e allo stress.

3. Ringraziate per tutto quello che avete di bello: scrivete su un foglio le cose che avete che vi danno felicità. Quando stiliamo una lista della gratitudine ci concentriamo sulle cose positive. Potete predisporre un’agenda o un diario della gratitudine per scrivervi prima di dormire almeno tre cose che vi hanno resi felici durante la giornata.

4. Siate assertivi: chiedete ciò che volete e dite quello che pensate. È dimostrato che essere assertivi aiuta a migliorare l’autostima. Ricordate sempre di dire quello che pensate con carità e affetto.

Shutterstock | Syda Productions

5. Spendete il denaro in esperienze, non in cose: uno studio ha scoperto che il 75% delle persone si sentiva più felice quando investiva il denaro in viaggi, corsi e lezioni. I viaggi dovranno sicuramente aspettare, ma potete seguire qualche lezione o corso online in questo periodo.