Le persone più colpite dal Covid-19 aiuteranno il Papa a guidare il Rosario del 30 maggio

Questo sabato 30 maggio, alle 17.30 ora di Roma, Papa Francesco guiderà i fedeli in un Rosario mondiale per la fine della pandemia di coronavirus.

Il Santo Padre reciterà il Rosario dalla grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, e ha invitato altri santuari del mondo a unirsi all’evento, che verrà trasmesso in streaming.

Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, che ha promosso l’evento, l’ha intitolato “Assidui e concordi nella preghiera, insieme con Maria”, un riferimento ad Atti 1,14, perché gli apostoli si riunivano in preghiera con Maria in attesa dello Spirito Santo. Domenica si festeggerà la solennità di Pentecoste.

Vatican News ha spiegato che le decine del Rosario verranno recitate da uomini e donne che rappresentano varie categorie di persone che sono state particolarmente colpite dal Covid-19.

Tra queste ci saranno un medico e un’infermiera, una persona che ha superato la malattia e chi ha perso un caro a causa di essa, un sacerdote, un cappellano d’ospedale e una suora che è infermiera.

Gli altri partecipanti includono un farmacista, un volontario della Protezione Civile Italiana e una giovane famiglia che ha accolto il proprio bambino durante la pandemia.

Unitevi al Papa nella recita del Rosario, che verrà trasmesso in streaming in italiano accompagnato dalla lingua dei segni italiana.