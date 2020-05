Norme anti-covid, l’oratorio cambia: più spazi all’aperto e niente contatti

L’oratorio ai tempi del Covid sarà “anche fuori dall’oratorio”. A rivelarlo don Stefano Guidi, responsabile della Fom, Fondazione oratori milanesi.

Nella Diocesi di Milano gli oratori sono un migliaio, 150 nel solo capoluogo. Don Stefano conferma quanto avevano dichiarato qualche giorno fa i vescovi lombardi: «L’oratorio estivo, come lo si è vissuto negli scorsi anni e come noi tutti lo abbiamo conosciuto e goduto, non si può fare».

TATJANA SPLICHAL | DRUŽINA Oratorij Podutik, 2016

Niente sport con contatto

Nasceranno attività completamente diverse. «Offriremo sempre spazi di gioco, divertimento, incontro, educazione – osserva don Stefano – Ma lo sport che prevede un contatto è evidente che non si potrà fare, sarà più simile a un allenamento personale. Anche l’animazione sarà concepita in modo nuovo, non sarà di “massa“».

Più spazi e più volontari

L’idea è collocare attività «in altri ambienti e luoghi, oltre che negli spazi dell’oratorio. Perché questo succeda devono però verificarsi una serie di condizioni».

In primo luogo, sottolinea il responsabile degli oratori milanesi, «deve essere allestita una rete educativa con le associazioni del territorio per trovare questi ambienti alternativi. A noi va bene tutto quello che le istituzioni e le associazioni potrebbero mettere a disposizione: i parchi, le scuole, i musei ma anche le piazze. Abbiamo poi bisogno di un numero ulteriore di volontari per accompagnare i ragazzi fuori dall’oratorio» (Il Giorno, 28 maggio).

Dall’Aula Paolo VI ai Giardini Vaticani

A Roma, invece, si realizzerà un oratorio estivo dentro le mura vaticane. Un mese di gioco, nuotate in piscina, partite di tennis, di calcetto e di basket, scivolate sui gonfiabili, sfide a ping-pong all’interno dell’Aula Paolo VI, ma anche visite guidate ai Giardini vaticani.

Papa Francesco ha pensato alle mamme lavoratrici, alle famiglie dei dipendenti della Santa Sede, e ha approvato che Oltretevere il Governatorato organizzi un vero e proprio centro estivo animato dalla comunità dei Salesiani del Vaticano.

Riccardo Rossi-CC L'aula Paolo VI, tradizionalmente affollata per le udienze papali nei periodi più freddi

Fino a 100 iscritti

A motivo del Covid-19, il numero sarà più limitato rispetto al progetto iniziale. Si potranno iscrivere fino a 100 bambini e ragazzi, per fasce d’età (dai 5 ai 7 anni, dagli 8 ai 10 e dagli 11 ai 14).

«Il progetto Estate Ragazzi è nato come iniziativa del Governatorato della Città del Vaticano per andare incontro alle esigenze dei papà e delle mamme che lavorano qui – spiega il salesiano don Franco Fontana, cappellano della Gendarmeria e dei Musei Vaticani – Mai come quest’anno, dopo mesi in cui le famiglie sono state costrette a stare a casa, i genitori avranno l’esigenza di affidare i loro figli a persone di fiducia che sappiano ridare speranza, entusiasmo ed educare in sicurezza i loro figli».

Diverse aree nella Città del Vaticano

A organizzare l’oratorio estivo insieme ai salesiani, sarà l’associazione “Tutti in una festa”, che già anima alcuni centri estivi a Roma. L’Estate Ragazzi si svolgerà all’interno della Città del Vaticano, spiega don Fontana, «in spazi dedicati e attrezzati. Sono state individuate diverse aree dove i ragazzi potranno socializzare, praticare sport all’aperto, giocare senza rinunciare alle attività educative tipiche di un oratorio».

“Felicità e Beatitudini”

Il tema scelto per quest’anno sarà “Felicità e Beatitudini”: è stato individuato un percorso educativo pedagogico che poggia su una storia avvincente ambientata nel mondo dello sport per parlare dell’importanza della vera felicità come obiettivo e stile della vita di ciascuno a ogni età (Vatican News, 29 maggio).