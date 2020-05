Il giorno in cui un fast food è stato la sagrestia di Papa Francesco

Marko Vombergar | ALETEIA

Luglio 2015, visita di Papa Francesco in Bolivia. In quell’occasione ha avuto luogo un fatto piuttosto curioso, che ha avuto come protagonisti il Pontefice e la famosa catena di fast food, fatto reso noto all’epoca da

Prima di una Messa moltitudinaria nella località di Santa Cruz, ha richiamato l’attenzione il fatto che il luogo scelto come sagrestia – luogo in cui il Pontefice è rimasto prima e dopo la Messa insieme a vescovi e collaboratori – fosse proprio un locale di quella catena. Per dare un altro tocco curioso all’aneddoto, si chiamava… El Cristo!

Il locale è stato ovviamente sistemato per l’occasione, quel giorno è rimasto chiuso e grazie a delle tende bianche si è riusciti a mantenere una certa intimità.

Le immagini pubblicate sulle reti sociali non hanno tardato a fare il giro del mondo grazie a Pablo Ordaz.

El papa Francisco sale del Burger King-Sacristía para decir su primera misa en Santa Cruz (Bolivia) pic.twitter.com/QY9WBbBx67 — Pablo Ordaz (@pablo_ordaz) July 9, 2015

Curiosidades de visita del #PapaEnBolivia: la sacristía en Santa Cruz fue un @BurgerKing (fotos de @pablo_ordaz) pic.twitter.com/OBwnUTbijD — Carlos Romero (@CarlosRomeroV) July 9, 2015

Ecco il video di Rome Reports che ricorda quel momento:

Com’era da aspettarsi, l’impresa ha approfittato della visita del Papa per diffondere messaggi come “Benvenuto Papa Francesco, grazie per aver scelto il ristorante Burger King El Cristo come sagrestia. Burger King vi accoglie a braccia aperte”, o “Ci sono visite che non solo ti rallegrano lo spirito, ma lo alimentano”.

Un aneddoto che vale la pena di ricordare visto che il 28 maggio è stata celebrata la Giornata Internazionale dell’Hamburger!