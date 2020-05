Chiedete a Gesù di aprirvi il suo cuore con questa preghiera

La preghiera riguarda il nostro rapporto con Dio, quanto profondamente siamo uniti a Lui e come questo influisce sulla nostra vita quotidiana.

Ecco una breve preghiera tratta dal Golden Manual che può aiutarci ad approfondire questo rapporto, chiedendo a Gesù di aprirci il suo cuore e approfittando dell’opportunità di stare con Lui. Quando recitata con fede e devozione, effonderà l’amore di Dio nella nostra anima e le donerà una pace duratura:

O divino Gesù, fonte inesauribile di ogni bene, ti supplichiamo di aprirci l’interno del tuo Cuore, perché entrando mediante la meditazione devota in questo santuario dell’amore divino possiamo stabilirvi per sempre il nostro cuore, come luogo in cui si trovano il tesoro, il riposo e la felicità delle anime sante. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.