I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Siete tornati fisicamente in libreria? Com’è stato? Io spero di fare un salto nel fine settimana. Perché è pratico cercare online ma perdersi tra gli scaffali, chiedere al libraio, sfogliare un libro di poesie, tuffarsi nella narrativa contemporanea, poi passare ai libri per bambini, ai libri di cucina, ai libri di viaggio…

Io sto leggendo da qualche giorno “Sulle frontiere dell’umano. Un prete tra i malati” di Vincent Nagle (Rubbettino edizioni). Un libro semplice, piccolo e bellissimo! Lo gusto poco per volta per non finirlo troppo in fretta e mentre scorro le pagine ho già voglia di tornare indietro e rileggerlo daccapo. Don Vincent scrive senza orpelli letterari, senza desiderio di abbellire, ma con lo scopo di testimoniare e raccontare la storia portata avanti da Dio nella sua vita. Non posso consigliarvelo tra i migliori 5 di questa settimana perché è uscito nel 2004 – tante stagioni fa – ma non perdetelo!

