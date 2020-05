1 giugno 2020: riaprono Musei Vaticani e Ville Pontificie. Ecco come prenotarsi

O. Mascherino (architetto), I. Danti (cartoni per le carte geografiche), G. Muziano, C. Nebbia (decorazione della volta), Galleria delle Carte Geografiche, veduta, costruita da Mascherino per volere di Gregorio XIII (1572-1585) tra il 1578 e 1580 e decorata con le carte geografiche tra il 1580 e il 1583, Musei Vaticani, Palazzi Apostolici Vaticani