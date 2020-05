Sabato 30 maggio c’è la veglia mondiale virtuale di Pentecoste: ecco come seguirla

A Pentecoste 2019, Papa Francesco ha dato inizio al nuovo servizio unico per il Rinnovamento Carismatico Cattolico chiamato CHARIS (Catholic Charismatic Renewal International Service), eretto dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Oggi, a un anno di distanza, ci troviamo in una crisi senza precedenti a causa di un virus che ha confinato gran parte della popolazione mondiale nelle proprie case, che ha danneggiato l’economia di molti Paesi, che ha chiuso le chiese, che ha conseguenze terribili per i poveri e i più indigenti e che ci impedisce di incontrarci fisicamente in gran numero per pregare nelle nostre diocesi o nei nostri Paesi.

Ma questo virus non ci impedisce di pregare! Al contrario. Ha suscitato molte iniziative di preghiera, anche ecumeniche, in tutto il mondo.

Una “nuova” Pentecoste

In occasione della Pentecoste 2020, CHARIS si offre di continuare questo movimento di preghiera per lodare il Signore e chiedergli questa nuova Pentecoste, questa nuova effusione dello Spirito sulla Chiesa e sul mondo di cui il nostro Papa ha parlato tanto spesso e per la quale prega.

TATJANA SPLICHAL | DRUŽINA

La Veglia mondiale

Per questo CHARIS propone ai cristiani di tutto il mondo di pregare tutti insieme: qualunque sia il loro Paese, qualunque sia la loro lingua, qualunque sia il loro fuso orario, qualunque sia la loro Chiesa o comunità ecclesiale, in occasione della Veglia di Pentecoste, sabato 30 maggio, alle 22.00 (ora di Roma UTC+1) per implorare insieme lo Spirito Santo e chiedere una nuova Pentecoste sul mondo.

La gloria di Dio nelle diverse lingue

La veglia inizierà con una riflessione con la Parola di Dio, la lettura del racconto della Pentecoste negli Atti degli Apostoli (2,1-11). Seguirà una breve omelia e la preghiera della sequenza di Pentecoste in 5 lingue.

In seguito, i cristiani dei 5 continenti pregheranno a turno e annunceranno la gloria di Dio nelle loro diverse lingue, segno che lo Spirito Santo riunisce i credenti al di là delle differenze di cultura, comunità ecclesiale o lingua, come fece il giorno di Pentecoste quando i Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi sentirono annunziare nelle loro lingue le grandi opere di Dio (cf. Atti 2, 10-11).

Come seguire la diretta

Decine di migliaia di persone in più da 100 Paesi saranno collegate attraverso vari canali YouTube per vivere questa preghiera in diretta: www.charis.international.