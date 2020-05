La denuncia di Papa Francesco: oggi la maternità viene umiliata

«Risuona nell’animo la domanda di ogni mamma: ‘In quale mondo vivrà mio figlio?’. Preghiamo per loro, affinché il Signore doni il coraggio di accompagnare i figli con la fiducia che sarà certamente un mondo diverso, ma sarà sempre un mondo che il Signore amerà tanto. Oggi la maternità viene umiliata, perché l’unica crescita che interessa è quella economica».

E’ la denuncia contenuta nella lettera che il Papa ha inviato alla giornalista Nina Fabrizio, collaboratrice dell’Ansa, che gli ha donato del suo volume “Francesco, il Papa delle Donne“.

La sensibilità delle donne in attesa del parto

L’autrice aveva allegato al libro anche alcune recenti sue inchieste su come le donne in attesa stanno vivendo il delicato momento della pandemia, con tutte le limitazioni che ne conseguono per una serena maternità.

«La ringrazio per il messaggio, le riflessioni e il libro ‘Francesco, il Papa delle donne’, che Lei ha voluto cortesemente inviarmi – scrive il Pontefice – Sono un contributo che mi permette di conoscere più da vicino, questo momento delicato della pandemia, la sensibilità delle donne in attesa del parto» (Ansa, 26 maggio).

“Conosce il tango e le donne”

Il libro della Fabrizio racconta il rapporto tra il papa e le donne fin dai tempi argentini, quando Bergoglio ballava e aveva una fidanzata. «Papa Francesco conosce il tango e conosce le donne, le apprezza e vuole che facciano venire alla luce quella marcia in più che sanno avere», osserva l’autrice.

Family Bergoglio Il giovane Jorge Bergoglio

Il nipote di Estela Carlotta

Fu in Argentina che Bergoglio riuscì a salvare dalla dittatura militare anche donne ed amiche come il magistrato di simpatie di sinistra, Alicia Olivera. E poi, appena salito al soglio di Pietro, sostenendo nella sua dura battaglia Estela Carlotto, leader delle Abuelas de Plaza de Mayo, che è riuscita, anche grazie all’intercessione di Francesco in favore dell’apertura degli archivi ecclesiastici argentini, a ritrovare suo nipote, figlio strappato alla madre durante le disumane torture praticate nella famigerata Esma.

Dalle ex prostitute alle suore abusate

Intanto, riporta l’Ansa (24 febbraio) anche la predicazione e i discorsi di Francesco si sono impreziositi di anno in anno di nuovi messaggi alle donne, quasi Bergoglio si fosse posto in dialogo diretto con loro.

Una interlocuzione che si è aperta anche a gesti storici come i più volte rinnovati abbracci con ex prostituite, vittime di fenomeni di sfruttamento brutali, quasi completamente ignorati dall’opinione pubblica. L’aver affrontato di petto i temi delle donne, ha condotto il Pontefice argentino fino ad alzare, finalmente, il velo sugli abusi sessuali e di autorità che le religiose stesse subiscono nel chiuso degli ordini.