Filippine, le incredibili immagini del prete che celebra messa in acqua (FOTO)

Il villaggio di Pariahan, nella provincia di Bulakan (baia di Manila, Filippine), da anni ormai sta affondando a causa dell’aumento del livello del mare. I tifoni, che da quelle parti non sono rari, fanno il resto.

Proprio un tifone ha allagato la chiesetta locale dove don Ramon Garcia, lo scorso 9 maggio, non ha fatto una piega: il sacerdote ha celebrato la messa con l’acqua all’altezza dell’altare. Come testimoniano queste immagini, che hanno fatto il giro del mondo. E che mostrano anche come hanno assistito alla celebrazione i giovani fedeli (Business insider, 26 maggio).

Una delle ultime messe

In quel villaggio vivono ormai una trentina di persone che si dedicano alla pesca. Quella celebrazione potrebbe essere una delle ultime, prima dell’inizio dei lavori del nuovo aeroporto di Manila, attraverso cui si bonificherà l’area e le famiglie rimaste saranno trasferite altrove. Ecco perché don Ramon ha voluto officiarla ad ogni costo, tra canoe e acqua alta (Aci Prensa, 10 maggio).