Sapete qual è il primo caso nella storia di infestazione diabolica?

Con il temine infestazione si intendono disturbi di natura preternaturale, di diavoli o di spiriti maligni che si manifestano in alcuni posti, ad esempio – case, uffici, negozi, coltivazioni…, su diversi oggetti – letto, cuscini, bambole, automobili…, e pure sugli animali nelle stalle. Nei suoi scritti, Origene dice che in questi casi fin all’inizio del Cristianesimo si facevano esorcismi.

Riguardo l’infestazione il rituale dell’esorcismo afferma:

“La presenza del Diavolo e di altri demoni si manifesta e si concretizza non solo nel caso di persone tentate o possedute, ma anche quando cose e luoghi sono fatti in qualche modo oggetto dell’azione diabolica…” (Rituale Romano, Rito degli esorcismi e preghiere per circostanza particolari, Libreria Editrice Vaticana, 2001, pag. 89).

Rumori inspeigabili

Il diavolo e i demoni possono tormentare l’uomo indirettamente, cioè nelle sue cose; per esempio con rumori inspiegabili in casa, sul tetto, sul pavimento o sulle mura, sulle porte e sulle finestre o sui mobili.

La casa infestata di Atenodoro forse è il primo episodio documentato d’infestazione (risalente al I secolo) e appartenente alla classica tradizione di apparizioni spiritiche con il classico rumore di catene.

Public Domain Atenadoro e il presunto fantasma.

Malattia o morte

In una lettera l’oratore e scrittore latino Plinio il Giovane (61,62-113 circa), nipote di Plinio il Vecchio, racconta di una casa ad Atene infestata da un fantasma dall’aspetto misterioso che soleva apparire trascinando le pesanti catene cui era legato ai polsi e lamentandosi penosamente. ù

Chi si fosse avventurato in quelle mura subiva malattia o perfino morte. Per questo grave disagio ovviamente la casa rimase sfitta a lungo, decadendo gradualmente in rovina.

La prima notte

Nonostante la cattiva fama dell’abitazione, il filosofo Atenodoro, nato a Tarso e vissuto per un certo periodo ad Atene, la prese in affitto, approfittando delle favorevoli condizioni economiche offerte, non curandosi delle voci sul fantasma che l’abitava.

Si dice che la prima notte, mentre egli era intento a scrivere, il fantasma apparve come al solito invitando Atenodoro a seguirlo; questi non si lasciò impressionare protestando che era troppo impegnato nel suo lavoro; ma dietro le rabbiose insistenze volle assecondare lo spirito che lo guidò in giardino e indicò un luogo, dove svanì nel nulla.

Lo scheletro di un uomo incatenato

Il giorno dopo Atenodoro riferì l’accaduto alle autorità, che fecero scavare in quell’esatto punto del giardino, dove rinvennero lo scheletro di un uomo incatenato. Ai poveri resti fu data degna sepoltura e il luogo purificato. Secondo Plinio, da allora cessarono le apparizioni del fantasma e la mala sorte in quella casa.

Episodi che non hanno spiegazione

L’infestazione dei luoghi dai parapsicologi è definita come un fenomeno paranormale in cui in un determinato luogo, interno od esterno, abitato o disabitato, si ripetono per un certo periodo inspiegabili fenomeni sensoriali di tipo medianico.

Alcuni episodi non hanno spiegazioni; possono essere brevi o prolungati nel tempo; alcuni si verificano solo in occasioni di “anniversari”, ovvero hanno luogo clinicamente con le stesse caratteristiche, presumibilmente come manifestazioni di spiriti o fantasmi legati a quel luogo specifico, che può essere l’ex dimora del defunto o il teatro di passati avvenimenti mortali, specie se tragicamente violenti. Inoltre, di solito, le entità che appaiono compiono sempre le stesse azioni regolari e ripetitive.