Come la peste nera modificò l’Ave Maria

L’Ave Maria che noi cristiani preghiamo da secoli e secoli si compone di due grandi parti: la prima viene dall’Annunciazione e dalle parole che l’Angelo Gabriele rivolse alla giovane Maria dicendole: «Rallegrati, piena di Grazia, il Signore è con te» (Lc 1,28). La seconda s’ispira alla Visitazione, quando Elisabetta accolse Maria a casa propria salutandola così: «Benedetta tu sopra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!» (Lc 1,42).

La preghiera, anche nota, in latino, col nome di “Salutatio angelica” o di “Salutatio ad Virginem”, si limitava a questi due versetti. Fu lo sconvolgimento epocale della “Morte Nera” (era la peste, non una trovata di George Lucas) a provocare l’invocazione alla Vergine perché si facesse protettrice nel pericolo e compagna nell’istante estremo:

Nella sua opera “Il primo amore del mondo”, mons. Fulton J. Sheen, descrisse così il portato di questo contributo:

In tale frase si parla di due momenti decisivi della nostra vita: ora e nell’ora della nostra morte. Ciò suggerisce un grido spontaneo del popolo in un tempo di grande calamità. La morte nera, che falcidiò l’Europa eliminando un terzo della sua popolazione, incitò i credenti a implorare la santa madre di Dio per trovare protezione in ore in cui la morte minacciava di visitare chiunque in ogni istante.