Quando non vi sentite dispiaciuti per i vostri peccati, chiedete aiuto a Dio

Nessuno di noi è perfetto, e pecchiamo quotidianamente nei confronti di Dio. A volte si tratta di peccati grandi, altre volte di piccole cose. In entrambi i casi, la chiave per una vita spirituale fruttuosa è sperimentare dolore per quelle mancanze.

Per alcuni dei nostri peccati può essere relativamente semplice, perché possiamo renderci conto del peccato e sapere che abbiamo sbagliato.

Altre volte, però, sappiamo di aver fatto qualcosa che non dovevamo fare ma semplicemente non ci sentiamo dispiaciuti.

In quei casi possiamo aver bisogno di un po’ di aiuto extra, e quello più efficace viene ovviamente da Dio. Cosa piuttosto strana, se abbiamo offeso Dio, Egli è anche Colui che può aiutarci a provare dispiacere per la nostra offesa.

La contrizione è fondamentale per superare le nostre mancanze, ed è il primo passo per condurre una vita virtuosa. È anche un ingrediente necessario quando ci si accosta alla Confessione, perché il sacerdote ci chiede di recitare l’Atto di Dolore, che esprime il nostro dispiacere interiore per quello che abbiamo fatto.

Ecco una semplice preghiera tratta dal Golden Manual che chiede a Dio aiuto per provare dispiacere o contrizione per i nostri peccati. Il “sentimento” può non venire immediatamente, ma se si è costanti alla fine si sperimenterà quel rimorso e si sarà motivati a emendare la propria vita e a volgersi a Dio: