Nuora vs suocera. Cosa nasconde e come si risolve questo conflitto?

Di Marco Scarmagnani

Ho osato chiedere a mia moglie (siamo sposati da 2 anni) di non insultare sempre mia madre e dipingerla come un mostro e lei è uscita di testa. Mi parla di cause di annullamento del matrimonio per troppo legame con le famiglie d’origine.

Sono confuso, io non difendo sempre mia madre, riconosco i suoi difetti.

Comunque questa cosa mi dà estremamente fastidio e mia moglie mi risponde che se non fossi dipendente non mi farebbero male le critiche su mia madre. Che faccio? [da una chat su WhatsApp]