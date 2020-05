Dio si prende cura di noi tutto il tempo

Guardando su Internet ho trovato un testo molto interessante su una leggenda dei Cherokee, che racconta come i giovani avvicinandosi all’età adulta debbano affrontare un rito di passaggio. È una prova di coraggio per trasformare la vita. Il padre porta il figlio in una foresta e gli benda gli occhi. Da quel momento il giovane deve rimanere lì tutta la notte seduto sul tronco di un albero. La sfida è rimanere con gli occhi bendati fino all’alba. Un’altra condizione è il fatto di non poter raccontare la propria esperienza agli altri giovani, perché ciascuno deve superare il proprio rito di passaggio.

Durante la notte, il giovane sente molti rumori. Sono animali selvatici che a volte possono mettere a rischio la sua vita, e questo lo terrorizza. Ci sono poi vento e pioggia che provocano grande disagio in quella situazione. Con coraggio, però, il giovane affronta le proprie paure, e quando percepisce i raggi solari che annunciano l’arrivo di un nuovo giorno capisce di aver superato il test.

Quando toglie la benda vede il padre seduto accanto a lui. È rimasto lì tutta la notte. In quel momento, il ragazzo capisce di non essere mai stato solo.

Nella nostra vita accade lo stesso. Quante volte dobbiamo affrontare situazioni minacciose? Spesso possiamo sentirci come quel ragazzo, con gli occhi bendati e nella situazione di dover contare su tutto il nostro coraggio. Il Padre, però, ci sta vicino e si prende cura di noi. Gesù ci ha detto: “Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me!”(Giovanni 14, 1).

La notte può essere lunga, spaventosa, piena di minacce, ma non siamo soli.

Con la preghiera chiediamo la protezione e la forza di Dio per affrontare i nostri problemi. Per questo vorrei ricordare anche questo passo del Vangelo di San Matteo (7, 7-11):

“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve; chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Qual è l’uomo tra di voi, il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele domandano!”

Chiediamo a Dio il coraggio per affrontare questi giorni di pandemia e di poter sentire i raggi del sole che annuncia un giorno nuovo per tutta l’umanità.