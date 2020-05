5 passi della Bibbia che ci aiutano nei periodi di crisi

A qualche mese dall’inizio della crisi provocata dal coronavirus, ne sperimentiamo da vicino le conseguenze: malattia, morte, dolore, sofferenza fisica e psicologica. Trema anche l’economia.

Se cerchiamo un’àncora che ci dia sicurezza in questi tempi di ansia, la lettura della Bibbia ci aiuterà a trovarla. Avete una Bibbia in casa?

Ecco 5 passi biblici che possono apportare una luce alla nostra situazione personale o familiare. Sono tutti tratti dall’Antico Testamento, concretamente dai libri sapienziali (dei profeti Ezechiele, Osea e Isaia) e dai salmi.

Questi testi sono stati scritti molti secoli fa, ma il loro messaggio tocca anche il cuore degli uomini e delle donne di oggi. Potete leggere le citazioni nella galleria fotografica o il testo alla pagina successiva:

Salmo 23

“Il Signore è il mio pastore: nulla mi manca.

Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli,

mi guida lungo le acque calme.

Egli mi ristora l’anima (…)

Quand’anche camminassi nella valle dell’ombra della morte,

io non temerei alcun male,

perché tu sei con me (…)

Beni e bontà m’accompagneranno

tutti i giorni della mia vita”.

Isaia, 49

“Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta,

smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere?

Anche se le madri dimenticassero,

non io dimenticherò te.

Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani”.

Ezechiele, 36

“Voi, o monti d’Israele, metterete i vostri rami

e porterete i vostri frutti al mio popolo Israele,

perché egli sta per arrivare.

Infatti, ecco, io vengo a voi,

mi volgerò verso di voi,

e voi sarete coltivati e seminati;

io moltiplicherò su di voi gli uomini,

tutta quanta la casa d’Israele;

le città saranno abitate

e le rovine saranno ricostruite;

moltiplicherò su di voi uomini e bestie;

essi si moltiplicheranno e cresceranno

e farò in modo che sarete abitati com’eravate prima;

vi farò del bene più che nei vostri primi tempi,

e voi conoscerete che io sono il Signore”.

Osea, 2

“Perciò, ecco, io l’attrarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.

(…) Io ti fidanzerò a me per l’eternità; ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà, e tu conoscerai il Signore”.

Salmo 8

“O Signore, Signore nostro,

quant’è magnifico il tuo nome in tutta la terra!

Tu hai posto la tua maestà nei cieli.

Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza, a causa dei tuoi nemici,

per ridurre al silenzio l’avversario e il vendicatore.

Quand’io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita,

la luna e le stelle che tu hai disposte,

che cos’è l’uomo perché tu lo ricordi?

Il figlio dell’uomo perché te ne prenda cura?

Eppure tu l’hai fatto solo di poco inferiore a Dio,

e l’hai coronato di gloria e d’onore.

Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani,

hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi:

pecore e buoi tutti quanti

e anche le bestie selvatiche della campagna;

gli uccelli del cielo e i pesci del mare,

tutto quel che percorre i sentieri dei mari.

O Signore, Signore nostro,

quant’è magnifico il tuo nome in tutta la terra!”