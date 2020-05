5 lezioni di fede da questa pandemia che ricorderò per sempre

di Myriam Ponce

Ricordo ancora quando ero in classe e ho dovuto dare la notizia appena diffusa ai miei allievi: “Ricordate questo giorno, questa lezione, in cui è stato dichiarato che stiamo vivendo una pandemia”. Che momento storico! Ricordo di averlo commentato con loro e che abbiamo riso, un po’ nervosi, senza sapere che avremmo trascorso i mesi successivi in casa in quarantena..

Si è trattato senza dubbio di un periodo di raccoglimento, adattamento e preghiera. È stata una pausa forzata che ci ha costretto a riconoscere ciò che merita davvero di essere valorizzato. Sono stati giorni di grande riflessione, e per questo vorrei condividere alcune lezioni di fede che ho imparato durante la pandemia:

1 Permettere a Dio di essere Dio

È stata davvero una grande lezione. Spesso preghiamo e chiediamo la grazia di Dio per qualcuna delle nostre necessità, ma siamo davvero disposti ad accettare qualunque cosa corrisponda alla sua volontà?

Per quest’anno avevamo progettato viaggi e celebrazioni importanti. Sembrava che avessimo pensato dettagliatamente a tutto, ma ci ha travolti un “dettaglio” che non avevamo mai preso in considerazione. E abbiamo rivolto il nostro sguardo a Dio, nostro Padre, che ci stava aspettando a braccia aperte. Ho capito che avrei dovuto innanzitutto rispettare la sua volontà e sperare in tempi migliori, dandogli sempre la mano.

Permettere che Dio sia Dio significa accogliere e accettare la sua volontà sapendo che tutto ciò che Egli permette ha un proposito positivo. Avevamo dei progetti, sì, ma abbiamo imparato a cambiarli grazie alla speranza che riponiamo in Dio.

2 Siamo parte del Corpo di Cristo



La Chiesa cattolica ci infonde il fatto di sentirci fratelli nella fede, ma sembrerebbe che in questo periodo lo abbia rimarcato. Ricordo ancora il discorso di Papa Francesco durante la sua preghiera per il mondo di fronte al coronavirus, quando ha affermato che tutta l’umanità si trovava sulla stessa barca e che bisognava remare insieme. Quanto aveva ragione!

È diventata viva questa parola: “Il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra… Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua” (1 Cor 12, 27).

Più che mai, questa nuova sofferenza a causa della pandemia ci ha ricordato quanto sia importante guardare davvero al prossimo ed essere più empatici. Sapere che tutti formiamo e costruiamo la Chiesa con le nostre azioni.

3 Non possiamo vivere senza amore

Halfpoint | Shutterstock

Dal vedere la mia famiglia tutti i fine settimana siamo passati a vederci solo con le videochiamate. Grazie a Dio abbiamo strumenti tecnologici che ci permettono di rimanere in contatto, ma sicuramente nulla può sostituire il calore dell’abbraccio materno.

Non avremmo mai immaginato di vivere in un mondo in cui dover stare lontani gli uni dagli altri, ma eccoci qui. E più che mai, aspettiamo ansiosi di tornare alla normalità per far visita a parenti e amici. So che anche voi lo desiderate.

È vero che il distanziamento sociale ha limitato il contatto con i nostri familiari, ma è anche vero che questo ci ha fatto capire quanto sia importante dimostrare il nostro affetto alle persone care. Ricordiamo che l’amore è la massima espressione di apprezzamento, attenzione, interesse ed empatia.

Dio, essendo un Padre amorevole, ci ha dato l’opportunità di amare come Egli stesso ci ama. Approfittiamo di questo periodo per discernere quale sia la nostra chiamata a rappresentare ed esercitare l’amore di Dio attraverso la fraternità e la solidarietà ne confronti dei nostri fratelli. E quando usciremo di nuovo, cerchiamo il modo per riempire di più amore il mondo che ci circonda.