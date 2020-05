Per questa coppia, la sessualità è una vera terra di missione

Il sesso può diventare terra di missione? Senza dubbio alcuno, stando a Jason Evert, tanto raffinato in teologia quanto carismatico nel raccogliere assemblee di adolescenti. Con la moglie Crystalina, quest’americano col fisico da pugile s’è proposto l’intento un po’ folle di trasmettere con le sue testimonianze, i suoi scritti e i suoi video, il formidabile messaggio d’amore della Chiesa in materia di sessualità.

È stato dopo una semplice conferenza con dei giovani, un’estate, che la vita di quest’americano molto comunicativo cambia irrevocabilmente. Un master in teologia in tasca, Jason è stato chiamato un giorno da una scuola cattolica per parlare di sessualità a degli adolescenti. Un’esperienza che lo tocca in profondità: «Ho sentito che era questo ciò che volevo fare nel resto della mia vita», ha detto poi in una delle sue numerose testimonianze. Avviatosi dunque per questa via, Jason cominciò allora a dare conferenze in giro per gli Stati Uniti con un unico scopo: sgretolare lo stereotipo comune per cui la Chiesa avrebbe una visione retrograda sull’argomento e annunciare la buona notizia della sessualità voluta da Dio.

Lo nutre soprattutto la teologia del corpo di san Giovanni Paolo II, una serie di 129 catechesi sulla sessualità condotte dal Papa polacco tra il 1979 e il 1984: per Jason gli scritti del pontefice sono – come affermano alcuni teologi – «una vera bomba a orologeria» che solo adesso comincia a rivoluzionare la Chiesa. Con questi insegnamenti è come se il 264esimo Papa svelasse la bellezza dei nudi della Sistina, così sovente biasimati da certuni – osserva Jason in uno dei suoi video.

Una coppia ricca di differenze

Il ministero piuttosto originale che il Signore gli ha affidato prese una piega inattesa il giorno in cui incontrò quella che sarebbe diventata sua moglie, Crystalina. Da adolescente, la giovane era disgustata dalle numerose relazioni sessuali, che l’avevano annientata: un giorno assistette a una conferenza che la spinse a riprendersi rivelandole l’amore infinito di Dio per lei. Decise allora di cambiare stile di vita per riscoprire il piano di Dio per la sua sessualità. «Il Signore mi ha rinnovata», dice commossa nelle sue testimonianze. A sua volta anch’ella s’impegnò per diffondere questa buona notizia…

Dunque è dal 2003, l’anno del loro matrimonio, che la giovane coppia si è dedicata insieme a questa missione perlomeno profetica. Forti delle loro differenze, si può dire che si completano alla perfezione: mentre Crystalina evoca senza giri di parole la gioia della purezza ritrovata in seguito all’incontro con Cristo, Jason rompe il ghiaccio sul tabù del porno con gli adolescenti. Appassionati e appassionanti, i due seguono un Leitmotiv molto semplice: ogni persona è infinitamente amata da Dio, ed è possibile vivere la castità, quali che siano le storie passate, per quanto disperanti e rovinose siano state. Eccoli lì che proclamano con entusiasmo questo messaggio tanto irriso dal mondo. Poco a poco, sono alla fine interi stadî di adolescenti a vibrare al ricco suono dei loro insegnamenti. Cosa che non desta stupore: chi non vorrebbe gustare un po’ di vero amore?

Ogni anno più di 100mila uditori

Dalle Filippine all’America Latina, già più di un milione di persone li ha già ascoltati: i due statunitensi si esprimono ogni anno davanti a più di 100mila persone. Coscienti dell’impatto del virtuale, i due missionari dell’amore non trascurano il web. Attraverso Chastity Project, associazione e sito co-fondati da loro, pubblicano tanti e tanti video e articoli dedicati ai giovani. Pornografia, primi appuntamenti, prime volte… Tutti gli argomenti che da vicino o da lontano tornano nel discorso della sessualità giovanile sono trattati sulla piattaforma.

Il tono lieve utilizzato dalla coppia, e la loro comunicazione straordinariamente efficace, non devono indurre nell’errore: quel che fanno è semplicemente rendersi ambasciatori della Rivelazione di Dio sul corpo. Autore di diversi libri, Jason è ormai un affermato esperto della teologia del corpo davanti a pubblici di adulti: anzi, con la sua équipe ha approfittato della quarantena per preparare una università online su amore e famiglia.

La coppia vuole pure che il messaggio dell’amore di Dio nella sessualità si diffonda tramite i giovani stessi, e che questi si rendano tra di loro missionarî della castità: mediante il sito ognuno può diventare un chastity speaker. Il tutto senza dimenticare che per conseguire e conservare la castità è indispensabile una intensa vita di preghiera: più di 100 conventi sostengono il loro ministero, mostrando l’intima bellezza della Chiesa, nella quale quanti hanno scelto di donarsi interamente al Regno contribuiscono a che s’imprima nelle future coppie l’immagine trinitaria del Dio-Amore.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]