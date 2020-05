12 delle migliori citazioni di Papa Giovanni Paolo II su amore, matrimonio e famiglia

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Il 18 maggio di esattamente cent’anni fa nasceva Karol Wojtyła, che sarebbe poi diventato Papa San Giovanni Paolo II. È incredibile quello che è riuscito a raggiungere negli 84 anni della sua vita terrena, come anche l’influenza che ha ancora sui fedeli – e sui non credenti – grazie all’opera e alla saggezza che ha lasciato.

In onore del suo 100° compleanno, vi proponiamo alcune delle sue citazioni più importanti su amore, matrimonio e famiglia, che vi ispireranno e vi ricorderanno quanto siete benedetti per il fatto di avere una guida simile nella vostra vita (abbiamo anche colto l’opportunità per condividere con voi alcune delle nostre fotografie preferite del Papa polacco).