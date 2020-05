Un metodo breve e semplice per meditare sull’Ascensione di Gesù

Se state cercando di entrare in modo più approfondito nel mistero dell’Ascensione di Gesù, un modo è dividere l’episodio in segmenti più piccoli, riflettendo su ogni azione che si svolge.

Si può fare in modo efficace durante la recita del Rosario, mentre si medita sui Misteri Gloriosi.

Il Rosario è inteso come una preghiera meditativa, in cui ci si immerge nella vita di Gesù Cristo e di sua madre. A volte, però, possiamo perderci nelle preghiere e dimenticare di meditare sul mistero.

Un modo per rimanere concentrati su di esso e crescere nell’amore e nella conoscenza dell’Ascensione di Gesù è concentrarsi su alcune brevi frasi prima di recitare ogni Ave Maria. Si ritrovano nella Guida al Rosario di padre John Procter, e sono un ottimo modo per focalizzare la nostra preghiera in modo semplice.

Si spera che queste frasi riportino la vostra attenzione sul mistero su cui stiamo meditando, combattano le distrazioni e aiutino ad approfondire il nostro amore nei confronti di Dio.

1. Gesù appare alla Madonna e ai Suoi discepoli sul Monte degli Ulivi. [Ave Maria…]

2. Dà loro le Sue ultime indicazioni. [Ave Maria…]

3. Li invia a predicare in tutto il mondo. [Ave Maria…]

4. Alza le mani e li benedice. [Ave Maria…]

5. Ascende al cielo. [Ave Maria…]

6. Gli angeli accolgono il loro Re. [Ave Maria…]

7. Siede alla destra del Padre. [Ave Maria…]

8. È il nostro avvocato in Cielo. [Ave Maria…]

9. Prepara lì un posto per noi. [Ave Maria…]

10. Ci insegna a sperare nel Paradiso, e a desiderare le cose celesti. [Ave Maria…]