Era il 1977. Le parole profetiche di Karol Wojtyla sul Giubileo del 2000

Il cardinale polacco Stanisław Ryłko, l’uomo dei discorsi di Giovanni Paolo II, tra i suoi più fidati collaboratori, racconta a L’Osservatore Romano (18 maggio), la “profezia” di cui è stato protagonista Karol Wojtyla.

Secondo Rylko la chiave più utile per spiegare i quasi 27 anni pontificato del Papa polacco è il Grande Giubileo della Redenzione dell’anno 2000. Perché proprio il Giubileo e non un altro episodio?

Il cardinale spiega: «Fin dall’inizio, il suo pontificato è stato orientato da questa importante scadenza, la fine del secondo millennio dell’era cristiana e l’inizio del terzo. A rivelarlo è stato lui stesso».

Rylko allude a quello che accadde durante il conclave, alla vigilia del 16 ottobre 1978, il cardinale Stefan Wyszyński, primate della Polonia, quando ormai la candidatura di Wojtyla, allora cardinale di Cracovia stava prendendo quota, gli disse: “Se ti eleggono, non rifiutare!”. E subito dopo l’elezione aggiunse: “Tu condurrai la Chiesa nel nuovo millennio“.

Ma l’orizzonte del nuovo millennio era presente nel pensiero di Karol Wojtyła ancora prima. Ecco, come il futuro pontefice concludeva gli esercizi spirituali, predicati nel 1976 da Papa Paolo VI alla curia romana:

“Siamo già entrati […] nell’ultimo venticinquennio del secondo millennio dopo Cristo, nuovo Avvento della Chiesa e dell’umanità. Tempo di attesa e insieme di una decisiva tentazione; in qualche modo sempre la stessa, che conosciamo dal terzo capitolo della Genesi, però in un senso sempre più radicale.Tempo di grande prova, ma anche di grande speranza. Proprio per questo tempo ci è stato dato il segno: Cristo, “segno di contraddizione” (cfr. Lc2, 34). E la donna vestita di sole: “Segno grandioso nel cielo” (cfr. Ap 12, 1)» (Karol Wojtyła, Segno di contraddizione, Edizioni Vita e Pensiero, Milano 1977, pag. 224). Anche queste parole profetiche!