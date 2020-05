Non importa quello che a noi pare piccolo, secondo la matematica di Dio è tutto

Ho imparato, con gli anni, a fare mia questa frase ed a trarre energia dalla verità che profonde. A ben vedere, è esattamente l’opposto della mentalità corrente secondo la quale è la quantità di ciò che si ha o di ciò che si fa a fare la differenza, a misurare il successo o l’insuccesso di una iniziativa. Se non facciamo attenzione, veniamo definiti per quanto produciamo o per quanto guadagniamo o per quanto successo otteniamo nel mondo del lavoro o della società civile. E, così, ci costringiamo a ritmi alienanti, a scelte violente che ci sottraggono tempo personale e tempo in famiglia; ci leghiamo a cordate che rispondono a questa legge che, per sua natura, è vorace, non si accontenta mai e spinge ad andare oltre, rincorrendo obiettivi sempre più alti, quantitativamente parlando, va da sé.

Così, rincorrendo un modello di uomo che non ci corrisponde nel profondo, contribuiamo noi stessi a crearci un’altra identità che è quella con cui ci presentiamo al mondo e quella che, di conseguenza, mettiamo in gioco per costruire il mondo in cui viviamo e con cui ci relazioniamo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un profondo senso di inadeguatezza ci pervade perché, nel nostro profondo, sappiamo che non siamo davvero noi ma siamo il noi che il mondo si aspetta che siamo. Non ho mai incontrato tanti giovani e tanti adulti così profondamente infelici come in questi ultimi anni. La bella notizia è che non siamo obbligati a rimanere attaccati a questa cordata. Possiamo agganciarci alla cordata che costruisce le proprie azioni seguendo i principi della “matematica di Dio” secondo la quale non conta il numero e la quantità di ciò che facciamo ma il come le facciamo. Non importa quello che a noi pare piccolo o poco perché, secondo la matematica di Dio, è tutto.

Un giorno Gesù disse a suor Maria Natalia Magdolna, mistica ungherese morta non molti anni fa:

Figlia mia, dì al tuo confessore: Se trovo anche solo un’anima pura e pronta al sacrificio, attraverso di lei, posso salvare non solo migliaia di anime ma intere nazioni.

Intere nazioni, amici oranti. Cosa comprendiamo da queste parole? Se riusciamo a vivere i nostri successi ed i nostri insuccessi come ringraziamento a Dio, sempre e comunque, se riusciamo a vivere la nostra vita secondo la logica di Dio per cui il poco è pur sempre molto se fatto con amore, se riusciamo a vivere ogni nostro momento come un momento alla presenza di Dio, se riusciamo a sorridere anche nella sofferenza perché sappiamo che quella sofferenza può essere potente offerta, diventiamo cooperatori di Dio per la conversione di intere nazioni. La matematica di Dio è quella cosa che trasforma un nostro piccolo gesto in un grandissimo e misterioso risultato. La matematica di Dio è quella cosa che ci libera dall’ansia da prestazione e dal senso di inadeguatezza derivante dalla pervasiva cultura della performance. Abbiamo molte ragioni per entrare appieno nella logica di Dio e offrire la nostra quotidianità per la salvezza del nostro Paese e la conversione dei cuori dei potenti.

La Madonna, come rivelato a suor Maria Natalia, sarà la Regina Vittoriosa del Mondo ma non lo sarà senza il nostro aiuto. Avanti tutta, oranti, per il trionfo del Bene e la vittoria di Maria secondo l’impegno che ci siamo presi aderendo a IO ed al piano A R D. Amen

NB: se volete approfondire la conoscenza di sr Maria Natalia Magdolna, un bel testo è Rivelazioni profetiche di suor Maria Natalia Magdolna, mistica del XX secolo, ed. Sugarco.

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO DA IMPRESA ORANTE