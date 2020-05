Come Lourdes torna ad aprirsi ai pellegrini

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

In Francia non sono state ancora stabilite misure concordate per la ripresa del culto pubblico, ma il santuario mariano più famoso dell’Esagono ha riaperto i suoi battenti già sabato scorso. I fedeli – almeno quelli che abitano a meno di 100 km dal santuario – non sono mancati all’appuntamento. Dotati di mascherina, 500 persone circa sono entrate nel santuario dalle 14 alle 18. Documentiamo qui in fotografie una giornata storica.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]